امیر رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات کارگروه شهرستانی ساماندهی کشتارگاه‌ها و با پیگیری‌های مستمر شبکه دامپزشکی دیواندره، عملیات نصب و راه‌اندازی یک سامانه بهینه تصفیه فاضلاب در کشتارگاه این شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال تأمین و در دستور کار اجرایی قرار گرفته و با بهره‌برداری از آن، زیرساخت‌های بهداشتی و زیست‌محیطی کشتارگاه به‌طور قابل توجهی بهبود خواهد یافت.

رئیس شبکه دامپزشکی دیواندره در این خصوص اظهار کرد: اجرای این پروژه، گامی مؤثر در راستای ارتقای بهداشت عمومی، حفاظت از محیط زیست و ساماندهی فعالیت‌های کشتارگاهی شهرستان محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: بهره‌مندی از سیستم تصفیه فاضلاب در کشتارگاه‌ها از الزامات مهم در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و تأمین سلامت جامعه است و این طرح با توجه به استانداردهای فنی و بهداشتی در حال اجراست.