سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر دیروز تصادف مرگبار خودروی سواری در محور برازجان،بوشهر به ماموران پلیس راه اعلام شد. با حضور ماموران مشخص شد خودرو سمند پس از برخورد با عابر پیاده از مسیر منحرف با تیر برق برخورد کرده است.

وی ادامه داد: پس از برخورد خودرو دچار حریق شد و پنج سرنشین آن به همراه عابر پیاده جان خود را از دست دادند.



به گفته رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور، راننده خودرو به علت عدم توجه به جلو و خودروساز به علت نقص فنی سیستم سوخت رسانی از سوی کارشناسان پلیس راهور مقصر شناخته شدند.

سلبی با اشاره به تصادف مرگبار دیگری در محور یزد طبس گفت: صبح امروز تریلر سوخت رسان با خودروی پژو پارس در پنج کیلومتری این محور برخورد کرد. براثر این تصادف خودرو پژو دچار حریق شد که احتمالا راننده آن به همراه دو سرنشین جان خود را از دست داده اند. متاسفانه اجساد تا کنون قابل تشخیص نبوده اند.

وی در مورد علت وقوع این حادثه گفت: براساس اعلام ماموران پلیس راه راننده پژو 50 درصد و شرکت خودرو ساز نیز 50 درصد به علت نقص سیستم سوخت خودرو مقصر شناخته شدند.

