به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه راهبردی دیده‌بان، در نامه نجات یافتگان فرقه رجوی خطاب به «پر وستربرگ» رئیس مجلس سوئد آمده است: ما جمعی از اعضاء سابق سازمان مجاهدین خلق ایران هستیم که موفق شده ایم بعد از 20 تا 25 سال عضویت در این سازمان که می توان ان را اسارت ذهنی و فیزکی گفت، نجات پیدا بکنیم.

ما هم اکنون در کشورهای مختلف اروپا ( فرانسه ؛ هلند ؛ المان ...) زندگی میکنیم و اخیراً مطلع شدیم که نمایندگان مجلس سوئد در یک حرکت انسان‌دوستانه کشتار کردها توسط سازمان مجاهدین خلق را محکوم کرده است.

همه ما در سال 1991 شاهد جنایات سازمان مجاهدین خلق در عراق بوده‌ایم، در آن زمان شاهد سرکوب و کشتار کردها به فرمان مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو بودیم.

این دو سرکرده منافقین از پشت بی سیم به یگان‌های زرهی دستور می‌دادند کردها را زیر شنی تانک‌هایتان له کنید و فشنگ‌هایتان را برای آن طرف مرز و کشتن سربازان ایرانی نگه دارید؛ بله این فرمان با صدای مریم قجر عضدانلو (مریم رجوی) داده شد و بعد از ان کردهایی که علیه دولت صدام حسین شورش کرده بودند توسط سازمان مجاهدین در خوش خدمتی برای صدام دیکتاتور سابق عراق در مناطق کردنشین عراق (شهرهای کفری ؛ طوزخرماتو؛ قره تپه ؛ قصرشیرین و ...) به اجرا در آمد.

پارلمان سوئد در ادامه این نامه اضافه شده است: ما بعد از جدایی از این سازمان تروریستی که روابط و مناسبات تشکیلاتی و درونی آن به شکل یک فرقه خطرناک توسط مسعود رجوی و مریم رجوی هدایت می‌شود تصمیم گرفته ایم تمامی جنایات این سازمان را افشاء کنیم تا بتوانیم جلو قتل و جنایت توسط این سازمان را بگیریم .

به همین خاطر ما از شما تقاضا و خواهش می کنیم که این فرصت و اجازه را به ما بدهید تا بتوانیم بصورت حضوری در مجلس شما ازجنایاتی که سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1991 در حق مردم کرد انجام دادند پرده برداریم و شما را بیشتر از آنچه در ان زمان گذشت آگاه کنیم.

چرا که ما می دانیم اعضاء فرقه تروریستی رجوی در کشور شما حضور فعال دارند ومدارک و دلایل زیادی هست که نشان می دهد سازمان مجاهدین خلق ایران آنها را بصورت مخفیانه پشتیبانی می کند و از آنها در حمله به مخالفان خودش برای عملیات تروریستی هم در فرانسه و کشورهای دیگر استفاده می کند .

گفتنی است چندی پیش پارلمان سوئد کشتار کرد‌های عراق به دستور صدام را در سال 91 که توسط سازمان منافقین صورت گرفت را به رسمیت شناخت.