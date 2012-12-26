به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه راهبردی دیدهبان، در نامه نجات یافتگان فرقه رجوی خطاب به «پر وستربرگ» رئیس مجلس سوئد آمده است: ما جمعی از اعضاء سابق سازمان مجاهدین خلق ایران هستیم که موفق شده ایم بعد از 20 تا 25 سال عضویت در این سازمان که می توان ان را اسارت ذهنی و فیزکی گفت، نجات پیدا بکنیم.
ما هم اکنون در کشورهای مختلف اروپا ( فرانسه ؛ هلند ؛ المان ...) زندگی میکنیم و اخیراً مطلع شدیم که نمایندگان مجلس سوئد در یک حرکت انساندوستانه کشتار کردها توسط سازمان مجاهدین خلق را محکوم کرده است.
همه ما در سال 1991 شاهد جنایات سازمان مجاهدین خلق در عراق بودهایم، در آن زمان شاهد سرکوب و کشتار کردها به فرمان مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو بودیم.
این دو سرکرده منافقین از پشت بی سیم به یگانهای زرهی دستور میدادند کردها را زیر شنی تانکهایتان له کنید و فشنگهایتان را برای آن طرف مرز و کشتن سربازان ایرانی نگه دارید؛ بله این فرمان با صدای مریم قجر عضدانلو (مریم رجوی) داده شد و بعد از ان کردهایی که علیه دولت صدام حسین شورش کرده بودند توسط سازمان مجاهدین در خوش خدمتی برای صدام دیکتاتور سابق عراق در مناطق کردنشین عراق (شهرهای کفری ؛ طوزخرماتو؛ قره تپه ؛ قصرشیرین و ...) به اجرا در آمد.
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