جزئیات 3 حادثه آتش سوزی در تهران/ مهار آتش در بیمارستان امام خمینی(ره)

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 1:13 بامداد امروز آتش سوزی در یک پاساژ تولیدی کفش در خیابان ظهیرالاسلام جمهوری به سازمان آتش نشانی اعلام شد. پس از این تماس 4 ایستگاه از آتش‌نشانان به محل حادثه اعزام شدند. در بررسی‌ها مشخص شد یک پاساژ 4 طبقه با 60 کارگاه تولیدی کفش طعمه حریق شده است.

وی افزود: در طبقه دوم این کارگاه تعدادی کارتن خالی کفش وجود داشت که بر اثر آتش گرفتن این کارتن‌ها شعله‌های آتش به 4 واحد در طبقه‌های سوم و چهارم سرایت کرده بود. آتش نشانان سپس به اطفای حریق پرداخته و 10 کارگر که گرفتار دود و آتش شده بودند را نجات دادند. ساعت 4:19 بامداد با اطفای کامل حریق آتش نشانان به ایستگاه‌های خود بازگشتند.

آتش سوزی در بیمارستان امام خمینی(ره)

سخنگوی سازمان آتش نشانی در ادامه با اشاره به اطفای حریق در یک سوله در بیمارستان امام خمینی(ره) اظهار داشت: این آتش سوزی ساعت 9:59 امروز به سازمان آتش نشانی اعلام شد که امدادگران 4 ایستگاه بلافاصله خود را به محل حادثه رساندند. خوشبختانه این سوله در فضایی باز طعمه حریق شده بود و هیچ خطری بیماران و کادر درمانی بیمارستان را تهدید نمی‌کرد. امدادگران پس از یک ساعت عملیات موفق به خاموش کردن شعله‌های آتش شدند.

آتش سوزی در برج سعادت آباد

جلال ملکی درباره آتش سوزی در یکی از واحدهای برج مسکونی در سعادت آباد نیز اظهار داشت: ساعت 10:48 امروز آتش سوزی در یک برج 13 طبقه در سعادت آباد به ستاد فرماندهی آتش نشانی اعلام شد. در ادامه آتش نشانان 3 ایستگاه همراه نردبان هیدرولیکی و خودروی تنفسی خود را به محل حادثه رساندند. در نخستین بررسی‌ها مشخص شد یکی از واحدهای طبقه نهم برج به طور کامل شعله ور شده است. آتش نشانان در ابتدا 5 نفر را که در محاصره دود گرفتار شده بودند به پشت بام منتقل کرده و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

وی افزود: خوشبختانه این حادثه بدون مصدوم و یا تلفات به پایان رسید.