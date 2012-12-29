بیداری اسلامی در منطقه نشأت گرفته از حماسه 9دی بود

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله مرادی عصر جمعه در جمع خبرنگاران افزود:حماسه تاریخی 9دی سال 88با اساس و مبانی عقیدتی و فکری ایرانیان پیوند عمیقی ایجاد کرده است.

مرادی نهم دی سال 88 را روز بصیرت و نماد پیروی ملت از ولایت عنوان کرد و اظهار داشت: یوم الله13آبان استحکام نظام اسلامی و حماسه 9دی استمرار ولایتمداری مردم ایران اسلامی را به گوش جهانیان رساند.

وی حماسه 9 دی سال 88 را خط پایانی بر بطلان تئوری اردوکشی های خیابانی دشمنان دانست و بیان داشت: اندیشه‌ سکولاریستی می‌خواست هویت اسلام را از ایران بگیرد ولی حماسه نهم دی88 موجب یأس و ناامیدی دشمنان اسلام از اهداف خود گردید.

مردای با بیان اینکه دانشگاه ها باید در خط مقدم تبیین واقعه حماسی 9دی باشند، تصریح کرد: دانشگاه ها می توانند با استفاده از ابزار کلیدی پایان نامه های دانشجویی و همایش های متناسب باموضوع حماسه نهم دی، مشارکت خود را در بررسی ابعاد وزوایای این رویداد مهم نشان دهند.

وی با بیان اینکه تاکنون کتاب های بسیار با محوریت حماسه تاریخی 9دی منتشر شده است، افزود: کتاب"ایران گرجستان نیست" نوشته جوان گچسارانی "عبدالله مرادی" وکتاب"سودای سکولاریسم" نوشته" سید یاسر جبرائیلی" از برجسته ترین کتاب های منتشر شده در موضوع وقایع فتنه سال 88 بوده است.

مرادی همچنین برگزاری نشست‌های بصیرت‌افزایی ویژه فرهنگیان با حضور بیش از 200 نفر از معلمان و دانش آموزان مدارس شهرستان گچساران را از مهمترین برنامه های گرامیداشت حماسه تاریخی 9دی در این اداره عنوان کرد.