نقشه راه و فرآیند طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نقشه گامهای اساسی که برای تهیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید برداشته شود و ترتیب منطقی و زمانبندی آن را مشخص می سازد.

براساس اعلام دفتر ارتباطات و گفتمان سازی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، شورای عالی مرکز، مجموعه ای را که با استفاده از نظرات رسیده از سوی اندیشمندان و صاحبنظران کشور و بهره مندی از پیشنهادهای مطرح شده در اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهیه شده بود، با عنوان "نقشه راه و فرایند طراحی وتدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" از تصویب گذراند.

این نقشه با طرح مسئله و خطوط راهنمای تحقیق و تدوین الگو از نگاه رهبری آغاز می شود و با تدوین چیستی، چرایی و ویژگی های الگو، مبانی الگو، روش شناسی طراحی الگو، آسیب-شناسی روند پیشرفت کشور، تحلیل و نقد نظریه های توسعه و تجربیات جهانی ادامه می یابد. همچنین حمایت از نظریه پردازی در زمینه الگو و تدوین الگوی پایه رهبری تحول از دیگر گام های مندرج در این نقشه است.

این نقشه گامهای لازم برای تهیه و تدوین بخشهای مختلف الگو را معین می سازد و کمک به نظریه پردازی و گفتمان سازی الگو و گام های دیگر را مورد توجه قرار می دهد. مراحل تائید و تصویب و بازخورد و بازنگری الگو نیز در نقشه تعیین شده است.

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سال گذشته طی فراخوانی از استادان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه درخواست کرد مقالات خود را در خصوص نقشه راه و طراحی الگو به دبیرخانه اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه دهند.

مقالات رسیده پس از ارائه در کنفرانس که در خرداد ماه سال جاری برگزار شد به انضمام طرح های رسیده از سوی مراکز و محققان ذیربط و نیز پاسخهای شرکت کنندگان در کنفرانس به پرسشنامه مربوط و نظرات کمیته علمی کنفرانس به یک کارگروه تخصصی تحت نظر معاونت هماهنگی و نظارت فرآیندی مرکز سپرده شد.

این کارگروه پس از مطالعه دقیق و بهره برداری و تلفیق مقالات و طرحها و پاسخها و نظرات متعدد رسیده و مصاحبه های تفصیلی با گروهی از استادان و صاحب نظران، نتیجه تلاش کارشناسی خود را به شورای عالی مرکز ارائه و شورای عالی پس از چند جلسه بحث و تبادل نظر نسبت به آن و با توجه به طرح مشروح دیگری که تحت سرپرستی عضو شورای عالی مرکز انجام شده بود، کمیسیونی از شورا را مسئول تلفیق و نهایی سازی نقشه ساخت و سرانجام طی دو جلسه آن را با اصلاحاتی به تصویب رساند.

لازم به یادآوری است که تاکنون شماری از گام های نقشه راه، برنامه ریزی و اجرا و مقدمات اجرای آن فراهم شده است.