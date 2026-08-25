اردوی جهادی دامپزشکی در دشتی برگزار شد

برهان مال‌الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای این اردوی جهادی اظهار کرد: اردوی جهادی دامپزشکی با هدف ارائه خدمات رایگان دامپزشکی به دامداران و بهره‌برداران روستایی و با نام شهید والامقام «حسن شیخیانی» برگزار شد.

وی افزود: در جریان این اردوی جهادی، خدماتی از جمله توزیع واکسن آشامیدنی نیوکاسل برای طیور بومی، واکسیناسیون دام، معاینه رایگان دام و همچنین توزیع مکمل‌های مواد معدنی به دامداران روستای دهداری ارائه شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دشتی ادامه داد: توزیع مکمل‌های مواد معدنی در قالب تفاهم‌نامه مشترک جهاد کشاورزی و دامپزشکی انجام گرفت و این اقدامات در راستای حمایت از دامداران، ارتقای سلامت دام و طیور و پیشگیری از بیماری‌های دامی و طیور صورت پذیرفت.

در این مراسم، بخشدار بخش کاکی، رئیس جهاد کشاورزی و هیأت همراه، مسئول اداره طیور اداره‌کل دامپزشکی استان و جمعی از اهالی روستای دهداری حضور داشتند.