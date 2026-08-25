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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

اردوی جهادی دامپزشکی در دشتی برگزار شد

اردوی جهادی دامپزشکی در دشتی برگزار شد

بوشهر- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دشتی گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، اردوی جهادی دامپزشکی با همکاری جهاد کشاورزی در روستای دهداری از توابع بخش کاکی شهرستان دشتی برگزار شد.

برهان مال‌الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای این اردوی جهادی اظهار کرد: اردوی جهادی دامپزشکی با هدف ارائه خدمات رایگان دامپزشکی به دامداران و بهره‌برداران روستایی و با نام شهید والامقام «حسن شیخیانی» برگزار شد.

وی افزود: در جریان این اردوی جهادی، خدماتی از جمله توزیع واکسن آشامیدنی نیوکاسل برای طیور بومی، واکسیناسیون دام، معاینه رایگان دام و همچنین توزیع مکمل‌های مواد معدنی به دامداران روستای دهداری ارائه شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دشتی ادامه داد: توزیع مکمل‌های مواد معدنی در قالب تفاهم‌نامه مشترک جهاد کشاورزی و دامپزشکی انجام گرفت و این اقدامات در راستای حمایت از دامداران، ارتقای سلامت دام و طیور و پیشگیری از بیماری‌های دامی و طیور صورت پذیرفت.

در این مراسم، بخشدار بخش کاکی، رئیس جهاد کشاورزی و هیأت همراه، مسئول اداره طیور اداره‌کل دامپزشکی استان و جمعی از اهالی روستای دهداری حضور داشتند.

کد مطلب 6927227

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