به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، روز سه شنبه سوم شهریور ۱۴۰۵ در چهارصد و بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در مدیریت شهری عملاً مسیری را پیش می بریم که بتوانیم در سه سطح خدمات رسانی کنیم، اظهار کرد: سطح اول تحول در درون مدیریت شهری برای تحقق اصل ۱۰۰ قانون اساسی است. اصل ۱۰۰ بر زمین مانده است؛ به این معنا که شورای شهر و شهرداری ها غیر از امورات سیاسی و امنیتی باید متکفل تمام امور شهر باشند.

شکست تاب‌آوری مردم و ایجاد اختلال محاسباتی بین مسئولین دو خواست آمریکاست

وی اضافه کرد: سطح دوم معطوف به شرایطی است که در آن به سر می بریم و آن هم مقاومت در برابر خواست آمریکاست. شکست تاب آوری مردم و ایجاد اختلال محاسباتی بین مسئولین دو خواست آمریکاست و ما در این سطح به دنبال این هستیم که اختلال محاسباتی بین مدیران ایجاد نشود. ارتقاء سطح خدمت گذاری نیز سومین سطح از این مسیر است.

زاکانی با بیان اینکه به دنبال این هستیم که از مجموع میزان مصرف در تهران بکاهیم، تصریح کرد: تفاهمی با رئیس سازمان بهینه سازی و وزرای نیرو و نفت منعقد کردیم و رئیس جمهور نیز حامی این تفاهم نامه است که به طور کامل منعقد شده است.

شهردار تهران با اشاره به ایجاد زیرساخت های حقوقی برای کاهش مصرف انرژی، یادآور شد: حرکت در راستای عملیاتی کردن این تفاهم نامه با سایر دستگاه ها را با جدیت دنبال می کنیم. شرکت توانیر و سازمان بهینه سازی در این بخش با ما مستقیم همکاری می کنند.

تعریف یک بسته جامع برای بهینه سازی مصرف انرژی

وی با اعلام اینکه بخش دوم کار مربوط به فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه مشارکت مردم است، خاطرنشان کرد: در این زمینه نیز باید کارکردهای جدی در بخش تبلیغی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد کنیم. برنامه ریزی و محاسبات در سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در داخل و بیرون شهرداری و همچنین در دو قاعده تولید و بهینه سازی مصرف انجام خواهد شد و به نوعی سطح سوم کار ما تعریف یک بسته جامع است. تفاهم نامه از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده و بسته جامع نیز باید ابلاغ شود تا اقدامات ما پیرامون آن صورت بگیرد.

زاکانی افزود: الزامات سطح چهارم کار ما در راستای مدیریت مصرف است که شورا در تعریف این الزامات می تواند نقش مهمی داشته باشد. افق ما در این مسیر برقی سازی مبنی بر پدافند غیرعامل و پیش بردن تهران به سمت یک زیرساخت واحد است.

تشکیل قرارگاه مدیریت مصرف انرژی

شهردار پایتخت با بیان اینکه بسته جامع در ۱۰ واحد شامل برق، بنزین و گاز تعریف شده است، اظهارکرد: ما تجربیاتی را در ۲۱ قرارگاه داشتیم و در این زمینه نیز یک کار جمعی تعریف خواهیم کرد و یک قرارگاه برای مدیریت این موضوع تشکیل می شود.

با حذف واسطه ها امکانات را حداقل ۲۰ درصد ارزان تر در اختیار مردم قرار می دهیم

شهردار تهران با اعلام اینکه بخش اول بسته ما انرژی است، تصریح کرد: ما ۶ سرفصل را با دولت پیش می بریم که یکی از مهمترین بخش ها معیشت است. شهرداری در ۵۷ فروشگاه شهروند و ۳۱۶ میدان میوه و تره بار و بستر شهرزاد خدمات خود را توسعه خواهد داد تا بتوان با حذف واسطه ها امکانات را حداقل ۲۰ درصد ارزان تر در اختیار شهروندان قرار خواهد داد. در این زمینه نیز یک تفاهم نامه جدی داریم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سرفصل دیگر ما آموزش است. دو هزار و ۸۰۰ مدرسه در تهران وجود دارد که بیش از ۸۰۰ مدرسه فرسوده هستند. در همین راستا به سمت ساخت مجتمع های بزرگ هستیم و ۴۵۰ مجتمع بزرگ در مناطق ۲۲ گانه پیش بینی شده تا دانش آموزان و خانواده های آنها در بالاترین سطح آرامش رشد یابند.



زاکانی با بیان اینکه دو سال با دولت فعلی و قبل از آن با دولت شهید رئیسی در این زمینه تعامل داشته ایم، اظهار کرد: شهرداری با استفاده از منابع خود و بخش خصوصی مسیر را آغاز می کند و تسویه آن را با دولت در قالب زمین و مولدسازی انجام خواهد داد.

شهردار تهران با اعلام اینکه ما ساخت ۱۰ مجتمع را آغاز کردیم، گفت: برنامه‌ریزی ساخت ۲۰ مجتمع دیگر نیز در حال انجام است. معماری این مجتمع ها به گونه ای طراحی شده که برای دانش آموزان و خانواده آنها همراه با آرامش باشد.

ارزیابی های اجتماعی با مؤلفه های سلامت در پنج سطح

وی اضافه کرد: سرفصل دیگر خدمات ما حوزه سلامت است؛ اقدام خوبی در دهه ۹۰ در حوزه سلامت و در شرکت شهر سالم صورت گرفت و مؤلفه های سلامت ارزیابی شدند. بر اساس اقتضای امروز شهر و توسعه آن، این ارزیابی های اجتماعی در پنج سطح انجام خواهد شد. دو سطح اول شامل خدمات رسانی سلامت روان به کودکان کار و معتادان متجاهر و آموزش و توانمندسازی آنها فعال است و شهرداری سه سطح دیگر شامل بهداشت محیط، بهداشت عمومی و خدمات درمان رایگان را نیز دنبال خواهد کرد و نظام ارجاع و پزشک خانواده پیاده سازی خواهد شد.

زاکانی با بیان اینکه در این سطوح از خدمات ۲۲ محله را به عنوان الگو مشخص خواهیم کرد، گفت: یک تحول جدی در حوزه سلامت پیش بینی شده است. تجربیات فارس، مازندران و آذربایجان شرقی پاسخگو نبود و تجربه ای در اسلامشهر و گرمسار در نظر گرفته شده است. شهرداری با همکاری دانشگاه های بقیه الله، شهید بهشتی، تهران و وزارت بهداشت و درمان بخش خصوصی بسته بزرگ جامعی را برای پیشبرد این اقدامات طراحی خواهد کرد.

تعریف ۴۸ پروژه مسکن در ۱۸۸ لکه شامل ۶۲۵ هکتار

شهردار تهران با بیان اینکه سرفصل دیگر خدمت در حوزه مسکن است، گفت: ۴۸ پروژه مسکن در ۱۸۸ لکه شامل ۶۲۵ هکتار تعریف شده است که باید محاسبات آن تعریف شود. موارد دیگر نیز در حال ساخت است که به این پروژه ها افزوده می شود. ما قدرالسهم شهرداری را به سمت مسکن اجتماعی و اجاره داری حرفه ای می بریم.

زاکانی همچنین خاطرنشان کرد: ما می خواهیم بازار مسکن را در دست بگیریم تا اجازه ندهیم سوداگری مسکن، مردم و زندگی آنها را درگیر کند. عملاً صدها هزار نفر واحد مسکونی در این پروژه ها ساخته خواهد شد. جلسه مفصلی در سازمان نوسازی در این خصوص داشتیم و موارد و جزئیات بررسی شد.

طرح خانه ریز در آمریکا هم انجام می شود

وی با بیان اینکه در طرح خانه ریز نیز با بازار رفت و برگشت خواهیم داشت، گفت: در برخی رسانه ها و حتی خارج از کشور در این مورد سیاه نمایی شده است. این الگو در آمریکا نیز دنبال می شود و بزرگترین خدمت به مردم است.

شهردار تهران گفت: این موضوع به صورت های قانونی نیاز داشت که در مصوبات شورا و اساسنامه سازمان سرمایه گذاری وجود داشت اما گزارشات تکمیلی آن نیز در شورا ارائه خواهد شد.

زاکانی با بیان اینکه سرفصل دیگر در حوزه خدمات اجتماعی است، اظهار کرد: ما به دنبال این هستیم که آسیب ها را به سمت حداقلی شدن ببریم و به خانواده های آسیب دیده اجتماعی خدمات رسانی کنیم. این خدمت رسانی برای ما بسیار ارزشمند است.

تشکیل مراکز مختلف زنجیره اقتصاد خانوار طی یک ماه آتی

شهردار تهران تأکید کرد: تا ماه آینده مراکز مختلف زنجیره اقتصاد خانوار تشکیل خواهد شد که در چهار سرفصل مشخص شده است. مراکز آموزش و پشتیبانی شکل خواهند گرفت تا افراد بتوانند در بخش های مختلف آموزش ببینند.

وی ادامه داد: در مجموع ۲۱ قرارگاه شکل گرفته تا با استفاده از توان سایر دستگاه ها، بتوانیم خدمات را توسعه دهیم.

زاکانی با بیان اینکه برای تمام سرفصل ها اقدامات در حال انجام است، اظهار کرد: ما به دنبال افزایش تاب آوری مجموعه و رشد و توسعه اقدامات هستیم.

شهردار تهران با اعلام اینکه در بخش صرفه جویی در کوتاه مدت تلاش می کنیم روشنایی، سرمایش و گرمایش مجموعه های شهرداری را مدیریت کنیم، یادآور شد: در تولید انرژی پاک و انرژی خورشیدی نیز اقدامات لازم را انجام می دهیم.

تأمین ۲۰۰ هزار دستگاه موتور برقی به ویژه موتور کار

وی افزود: تأمین ۲۰۰ هزار دستگاه موتور برقی به ویژه موتور کار در کاهش مصرف سوخت اثرگذار خواهد بود که در این زمینه با دولت تفاهم کردیم. ایجاد ظرفیت برای تسریع در مسیر برقی سازی موتور را دنبال می کنیم. بانک مرکزی تأمین ارز خرید چهار هزار موتور برقی را پذیرفته است.

زاکانی با بیان اینکه روشنایی معابر دست شهرداری نیست، تصریح کرد: ایجاد زمینه برای روشنایی معابر و افزایش کیفیت آن را هم دنبال خواهیم کرد.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه حرکت به سمت مصرف CNG برای تاکسی ها مسیر کوتاه مدت ما برای کاهش مصرف سوخت است، گفت: بازگشت این نوع از انرژی به سبد مصرف برنامه کوتاه مدتی است که مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: باید برداشت های تخصصی از اقدامات را انجام دهیم تا بتوانیم گزارش آن را به شورا ارائه کنیم.