دستگیری سارقان اماکن خصوصی با ۱۷ فقره سرقت در سراب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی فراقی صبح سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چندین مورد سرقت اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی شهرستان سراب بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام تحقیقات اولیه و اقدامات هوشمندانه موفق شدند ۴ نفر سارق اماکن خصوصی و یک نفر مالخر را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی طی ۲ عملیات مشترک و غافلگیرانه دستگیر کنند.

سرهنگ فراقی با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم مقادیری اموال مسروقه و یک فقره موتورسیکلت سرقتی که از تهران مورد سرقت قرار گرفته بود کشف شد، گفت: افراد دستگیر شده به ۱۷ فقره سرقت اماکن خصوصی و موتورسیکلت اعتراف کردند.

وی افزود: اموال مسروقه نیز برابر صورتجلسه به مال باختگان تحویل شد و متهمین به همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.