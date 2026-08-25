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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

دستگیری سارقان اماکن خصوصی با ۱۷ فقره سرقت در سراب

دستگیری سارقان اماکن خصوصی با ۱۷ فقره سرقت در سراب

سراب- فرمانده انتظامی شهرستان سراب از دستگیری ٤ سارق حرفه ای اماکن خصوصی و یک نفر مالخر با کشف ۱۷ فقره سرقت و یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی فراقی صبح سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چندین مورد سرقت اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی شهرستان سراب بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام تحقیقات اولیه و اقدامات هوشمندانه موفق شدند ۴ نفر سارق اماکن خصوصی و یک نفر مالخر را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی طی ۲ عملیات مشترک و غافلگیرانه دستگیر کنند.

سرهنگ فراقی با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم مقادیری اموال مسروقه و یک فقره موتورسیکلت سرقتی که از تهران مورد سرقت قرار گرفته بود کشف شد، گفت: افراد دستگیر شده به ۱۷ فقره سرقت اماکن خصوصی و موتورسیکلت اعتراف کردند.

وی افزود: اموال مسروقه نیز برابر صورتجلسه به مال باختگان تحویل شد و متهمین به همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 6927223

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