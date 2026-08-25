احمد درویش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سرشماری حیاتوحش پارک ملی کویر مرکزی گرمسار اظهار کرد: این سرشماری در چارچوب برنامههای پایش و مدیریت حیاتوحش و با استفاده از روشهای استاندارد میدانی انجام شده است.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش محیط زیست استان سمنان افزود: اطلاعات بهدستآمده از این سرشماری برای ارزیابی وضعیت جمعیت گونههای شاخص، شناسایی زیستگاههای مورد استفاده و برنامهریزیهای حفاظتی به کار گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت پایش مستمر جمعیت حیاتوحش ادامه داد: این پایشها علاوه بر فراهم کردن دادههای قابل اتکا برای مدیریت گونهها، امکان شناسایی تغییرات جمعیتی، بررسی وضعیت زیستگاهها و ارزیابی عوامل تهدیدکننده تنوع زیستی را فراهم میکند.
درویش تأکید کرد: نتایج این سرشماری پس از بررسی و تحلیل دادههای حاصل از عملیات میدانی، در برنامهریزیهای حفاظتی و مدیریت بهینه زیستگاههای پارک ملی کویر مرکزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه پارک ملی کویر مرکزی از زیستگاههای مهم مناطق کویری کشور به شمار میرود، افزود: پایش منظم حیاتوحش این منطقه نقش مهمی در ارزیابی وضعیت تنوع زیستی و اتخاذ تصمیمهای حفاظتی مبتنی بر داده دارد.
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