به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد عبادیزاده ظهر سه شنبه در آیین بهرهبرداری از پل شهید خلیل تختینژاد در بندرعباس، با تبریک هفته دولت اظهار کرد: امسال افتتاح پروژههای عمرانی در هفته دولت با سالهای گذشته متفاوت است، چراکه بسیاری از این طرحها در شرایط سخت جنگ و زیر بمبارانها به سرانجام رسیدهاند.
وی افزود: این مقاومت جانانه ملت بزرگ ایران بود که اجازه نداد تلاشهای سازندگی متوقف شود. دشمن نقاط مختلفی از استان هرمزگان را هدف قرار داد، اما کار جهادی و خدمترسانی همچنان ادامه پیدا کرد و امروز شاهد افتتاح یکی از این پروژهها برای مردم مقاوم بندرعباس هستیم.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با قدردانی از استاندار، مدیران استان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس بیان کرد: زحمات و تلاشهای همه عزیزانی که در اجرای این پروژه نقش داشتند، امروز به ثمر نشسته است و لازم است از حمایتهای بیدریغ استاندار هرمزگان در ایام جنگ نیز قدردانی کنم.
مالیات مردم به پروژههای عمرانی تبدیل میشود
عبادیزاده در ادامه با قدردانی از مجموعه امور مالیاتی، خطاب به مردم گفت: مردم عزیز ما بدانند که پروژههایی مانند این، محصول همان مالیاتهایی است که پرداخت میکنند و این درآمدها در نهایت به شکل پروژههای عمرانی و خدماتی به خود مردم بازمیگردد.
وی ادامه داد: باید این موضوع برای مردم بهخوبی تبیین شود تا بدانند مالیات پرداختی آنها در مسیر خدمترسانی و توسعه کشور هزینه میشود و خود مردم از ثمرات آن بهرهمند خواهند شد.
امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی از باثباتترین منابع درآمدی دولت محسوب میشود، گفت: مالیات یکی از باثباتترین منابع درآمدی دولت است و هرچه اقتصاد کشور بیشتر به این منبع متکی باشد، در شرایط سخت و بحرانها با تکانههای کمتری مواجه خواهد شد.
عبور از شرایط سخت با همدلی و همافزایی
وی همچنین با اشاره به شرایط کشور در دوران جنگ، بر ضرورت همکاری همه بخشها برای عبور از مشکلات تأکید کرد و گفت: در این شرایط همه باید در کنار یکدیگر قرار بگیریم و با همافزایی، زمینه عبور از شرایط سخت دوران جنگ را فراهم کنیم.
عبادیزاده خاطرنشان کرد: ملت ما در این شرایط برای خدمت و مقاومت پای کار آمدند و مسئولان نیز باید برای خدمت به مردم پای کار باشند. اصناف نیز در کنار مردم قرار گرفتهاند و همه باید دست به دست هم دهیم تا از این شرایط دشوار عبور کنیم.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد: پروژه پل شهید خلیل تختینژاد برای مردم شهرستان بندرعباس مبارک باشد و زمینه رفاه و تسهیل در تردد شهروندان را فراهم کند.
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