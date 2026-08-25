زلزله ۳.۸ ریشتری کوهنانی را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشور، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۹:۴۹:۵۱ صبح امروز، سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵ در حوالی کوهنانی در استان لرستان رخ داد.

زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین

این زمین‌لرزه در موقعیت ۳۳.۳۱ درجه عرض شمالی و ۴۷.۳۶ درجه طول شرقی به ثبت رسیده و عمق کانون آن ۱۰ کیلومتر اعلام شده است.

فاصله کانون زلزله از مناطق اطراف

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشور، کانون این زمین‌لرزه در فاصله ۱۱ کیلومتری کوهنانی در استان لرستان، ۱۴ کیلومتری چقابل در استان لرستان و ۱۸ کیلومتری دره‌شهر در استان ایلام قرار داشته است.

اطلاعات تکمیلی درباره خسارات احتمالی این زمین‌لرزه در گزارش اولیه اعلام نشده است.