به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دومین روز از هفته دولت، ۴ واحد جدید مسکونی ویژه متخصصان بیمارستان دارالشفای میرجاوه با حضور شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، به بهره‌برداری رسید و تعداد کل واحدهای مسکونی این بیمارستان به ۱۰ واحد افزایش یافت.

این طرح در راستای سیاست‌های ماندگاری پزشکان متخصص در مناطق مرزی، ارتقای دسترسی مردم به خدمات تخصصی و افزایش رضایتمندی بیماران اجرا شده است.

آخوندزاده در آیین افتتاح این واحدها، با اشاره به اهمیت راهبردی مناطق مرزی، گفت: حضور متخصصان در مناطقی مثل میرجاوه، نه‌تنها یک ضرورت درمانی، بلکه عاملی برای ایجاد امنیت و آرامش در مرزهای کشور است.

وی با بیان اینکه بیمارستان دارالشفای میرجاوه با وجود ۳۲ تخت مصوب، هم اکنون از حضور ۱۸ متخصص بهره‌مند است که بسیاری از آنها به‌ صورت ۳۰ روزه و کامل در منطقه مقیم هستند، تأکید کرد: این ظرفیت، نمونه‌ای از مدیریت موفق منابع انسانی در مناطق محروم به‌شمار می‌رود.

معاون وزیر بهداشت در ادامه به چالش‌های اقتصادی حوزه سلامت نیز اشاره کرد و گفت: افزایش بی‌سابقه قیمت تجهیزات مصرفی و هزینه‌های نگهداری دستگاه‌های تصویربرداری، بیمارستان‌های بزرگ کشور را نیز با مشکل تأمین اعتبار مواجه کرده است و پیش‌بینی می‌شود در یکی دو سال آینده بسیاری از تجهیزات تصویربرداری بیمارستان‌های بزرگ با مشکل جدی روبه‌رو شوند.

آخوندزاده خاطرنشان کرد: استاندارد انتخاب روسای دانشگاه در این استان، بالاتر از میانگین کشوری است و روسای فعلی و پیشین، همگی سوابق مؤثری در معاونت‌های آموزشی و درمانی داشته‌اند که این موضوع، نویدبخش ارتقای مستمر خدمات است.