به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سوم سیما یکشنبه و دوشنبه دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال با حریفانشان را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد. برنامه کامل پخش مستقیم رقابت های فوتبال به شرح زیر است:

شنبه 1391/10/9

هفته 20 لیگ برتر انگلیس : آرسنال - نیوکاسل

زنده از شبکه سه، ساعت : 21:00



یکشنبه 1391/10/10

هفته 19 جام خلیج فارس : فجر سپاسی - پرسپولیس

زنده از شبکه سه، ساعت : 14:00

هفته 19 جام خلیج فارس : سپاهان - فولاد

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 15:00

هفته 20 لیگ برتر انگلیس : اورتون - چلسی

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 17:00

هفته 20 لیگ برتر انگلیس : کویینز پارک رنجرز - لیورپول

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 19:30



دوشنبه 1391/10/11

هفته 19 جام خلیج فارس : تراکتورسازی - پیکان

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 15:00

هفته 19 جام خلیج فارس : استقلال - سایپا

زنده از شبکه سه، ساعت : 17:30



چهارشنبه 1391/10/13

هفته 21 لیگ برتر انگلیس : لیورپول - ساندرلند

زنده از شبکه سه، ساعت : 23:15



جمعه 1391/10/15

هفته 20 جام خلیج فارس : راه آهن - سپاهان

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 15:00