  1. ورزش
۹ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۱۴

برنامه پخش مستقیم رقابت‌های فوتبال اعلام شد

برنامه پخش مستقیم رقابت‌های فوتبال اعلام شد

رقابت‌های باشگاهی فوتبال اروپا و لیگ برتر ایران به صورت مستقیم از شبکه‌های سوم و ورزش پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سوم سیما یکشنبه و دوشنبه دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال با حریفانشان را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد. برنامه کامل پخش مستقیم رقابت های فوتبال به شرح زیر است:

شنبه 1391/10/9
هفته 20 لیگ برتر انگلیس : آرسنال - نیوکاسل
زنده از شبکه سه، ساعت : 21:00

یکشنبه 1391/10/10
هفته 19 جام خلیج فارس : فجر سپاسی - پرسپولیس
زنده از شبکه سه، ساعت : 14:00
هفته 19 جام خلیج فارس : سپاهان - فولاد
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 15:00
هفته 20 لیگ برتر انگلیس : اورتون - چلسی
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 17:00
هفته 20 لیگ برتر انگلیس : کویینز پارک رنجرز - لیورپول
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 19:30

دوشنبه 1391/10/11
هفته 19 جام خلیج فارس : تراکتورسازی - پیکان
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 15:00
هفته 19 جام خلیج فارس : استقلال - سایپا
زنده از شبکه سه، ساعت : 17:30

چهارشنبه 1391/10/13
هفته 21 لیگ برتر انگلیس : لیورپول - ساندرلند
زنده از شبکه سه، ساعت : 23:15

جمعه 1391/10/15
هفته 20 جام خلیج فارس : راه آهن - سپاهان
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 15:00

کد مطلب 1778287

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه