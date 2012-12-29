به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سوم سیما یکشنبه و دوشنبه دیدار تیم های پرسپولیس و استقلال با حریفانشان را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد. برنامه کامل پخش مستقیم رقابت های فوتبال به شرح زیر است:
شنبه 1391/10/9
هفته 20 لیگ برتر انگلیس : آرسنال - نیوکاسل
زنده از شبکه سه، ساعت : 21:00
یکشنبه 1391/10/10
هفته 19 جام خلیج فارس : فجر سپاسی - پرسپولیس
زنده از شبکه سه، ساعت : 14:00
هفته 19 جام خلیج فارس : سپاهان - فولاد
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 15:00
هفته 20 لیگ برتر انگلیس : اورتون - چلسی
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 17:00
هفته 20 لیگ برتر انگلیس : کویینز پارک رنجرز - لیورپول
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 19:30
دوشنبه 1391/10/11
هفته 19 جام خلیج فارس : تراکتورسازی - پیکان
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 15:00
هفته 19 جام خلیج فارس : استقلال - سایپا
زنده از شبکه سه، ساعت : 17:30
چهارشنبه 1391/10/13
هفته 21 لیگ برتر انگلیس : لیورپول - ساندرلند
زنده از شبکه سه، ساعت : 23:15
جمعه 1391/10/15
هفته 20 جام خلیج فارس : راه آهن - سپاهان
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 15:00
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