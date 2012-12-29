بالاترین فروش کتاب سه سال اخیر بریتانیا در شب کریسمس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک سلر، در حالی که هفته پیش مردم فروشگاه‌های شهر را زیرپا می‌گذاشتند تا هدیه کریسمس بخرند، بیش از سه سال اخیر، به سراغ خرید کتاب رفتند.

در پایان هفته اخیر (22 تا 24 دسامبر) در مجموع 75.4 میلیون پوند صرف خرید کتاب‌های چاپی شد که به میزان 12.2 میلیون پوند معادل 19.3 درصد بیشتر از هفته پیش بود. این میزان به اندازه یک درصد یعنی 1.4 میلیون پوند بیشتر از پولی است که سال پیش در همین تعطیلات دو روزه هزینه خرید کتاب شده بود. در سال 2009 معادل 75.7 میلیون پوند کتاب در چنین زمانی خریداری شده بود.

آمارها نشان می‌دهند هرچند امسال آغاز خوبی برای فروش کتاب نداشت، اما به‌تدریج آمار خرید کتاب بالا رفت. در هر حال سال پیش در چنین تعطیلات آخر هفته ای میزان فروش کتاب 8.4 درصد پایین‌تر از امسال بود.

در این میان کتاب آشپزی جیمی اولیور با قیمت 26 پوندی اش پرفروش‌ترین کتاب شب کریسمس بریتانیا شد و در مجموع بیش از 140 هزار نسخه در هفته اخیر فروش کرد که 19 درصد بیشتر از هفته پیش از آن بود. کتاب رکوردهای گینس نیز که در مکان دوم قرار داشت به جایگاه چهارم سقوط کرد و نمایش فیلم «هابیت» هم موجب شد تا کتاب «هابیت» نوشته تالکین مثل آمریکا در بریتانیا نیز پرفروش شود و به مکان پنجم پرفروش‌ها برسد و تنها در یک هفته اخیر بیش از 44 هزار نسخه فروش کند.

کتاب «زندگی پی» نوشته یان مارتل و برنده جایزه بوکر نیز به مدد نمایش فیلم سینمایی آن پرفروش شد و با افزایش 62 درصدی فروش آن در یک هفته بیش از 39 هزار نسخه از آن به فروش رسید.