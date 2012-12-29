به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود شجاعی طباطبایی دبیر بخش کارتون و کاریکاتور سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت گفت: در جشنواره هنر مقاومت تلاش بر این بوده که به جای افزودن یک بخش، برای تکمیل کردن بخش‌های موجود تلاش بیشتری صورت گیرد اما از آنجایی که هنرمندان حوزه کاریکاتور در جشنواره‌های داخلی و خارجی بسیارمسلط عمل کردند لازم بود تا از این ظرفیت‌ها در این جشنواره نیز استفاده شود. از این رو آثار هنرمندان کاریکاتور در زمینه کاریکاتور چهره ، در بخش مجزایی از این جشنواره دیده خواهد شد.

طباطبایی در بخش دیگر صحبت‌هایش تصریح کرد: هنرمندان تراز اول هنرهای تجسمی در این بخش شرکت خواهند کرد که البته حضورشان یک امتیاز برای جشنواره محسوب می‌شود.

دبیر بخش کارتون و کاریکاتور، چاپ و نشر دو جلد کتاب نفیس را از نکات مثبت جشنواره دوم برشمرده و افزود: نظم در برقراری و زمان‌بندی درست و مناسب در برگزاری جشنواره اعتبار لازم را برای آن کسب کرده است. جوایز در نظر گرفته شده، چیدمان و بر پایی نمایشگاه‌ها باعث شده که این جشنواره یکی از جشنواره‌های ممتاز و شایسته کشور باشد.

وی با اشاره به برپایی جلسات پیاپی هیات دبیران برای تنظیم جزئیات دقیق فراخوان ابراز امیدواری کرد: با اجرای دقیق زمانبندی فراخوان و اطلاع‌رسانی‌ گسترده، به امید خدا جشنواره سوم بدون هیچ نقصی برگزار خواهد شد.

سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت با دبیرکلی حبیب اله صادقی برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.resistart.ir مراجعه کنند.