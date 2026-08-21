امام جمعه کنگان: صنعت با ساخت بیمارستان به مردم و نیروهای خود خدمت کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود محمودی در خطبههای نماز جمعه کنگان با گرامیداشت روز پزشک و تقدیر از جامعه پزشکی اظهار کرد: پزشکان در برهههای حساس از جمله دوران دفاع مقدس، کرونا، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان خدمات ارزشمندی به مردم ارائه کردهاند.
وی با اشاره به ضرورت پیگیری مطالبات جامعه پزشکی و توسعه زیرساختهای درمانی افزود: صنایع مستقر در منطقه باید در حوزه مسئولیت اجتماعی خود، با احداث بیمارستانی پیشرفته، مجهز و برخوردار از نیروی انسانی متخصص، خدمات شایستهای به مردم منطقه و نیروهای خود ارائه کنند.
امام جمعه کنگان با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) گفت: دوران امامت آن حضرت یکی از سختترین دورههای فشار و خفقان علیه اهلبیت(ع) بود و امام حسن عسکری(ع) بخشی از عمر خود را در زندان سپری کردند.
محمودی افزود: با وجود محدودیتهای شدید، امام حسن عسکری(ع) ارتباط خود را با اصحاب و شیعیان به شکل مخفیانه حفظ کرد و توانست همزمان فعالیتهای دینی، فرهنگی و سیاسی خود را ادامه دهد که این مسئله نشان میدهد حتی در شرایط دشوار نیز نباید از فعالیت فرهنگی و اجتماعی دست کشید.
وی مواسات را از ویژگیهای سیره امام حسن عسکری(ع) دانست و گفت: در شرایط دشوار اقتصادی، همه پیروان اهلبیت(ع) باید با تأسی به سیره معصومان، از نیازمندان و اقشار کمبرخوردار حمایت و دلجویی کنند.
مسجد پایگاه وحدت و هدایت جامعه است
امام جمعه کنگان با تبریک آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج)، مهدیباوری و مهدییاری را وظیفه منتظران دانست و اظهار کرد: انتظار واقعی باید همراه با معرفت به امام، پرهیزگاری، اخلاق نیکو و تلاش برای فراهم کردن زمینه ظهور باشد.
وی با گرامیداشت روز جهانی مسجد گفت: نخستین اقدام پیامبر اکرم(ص) پس از هجرت، احداث مسجد بود و امروز نیز مردم و مسئولان وظیفه دارند برای آبادانی و رونق مساجد تلاش کنند.
محمودی اختلاف و منیت را از آفتهای حوزه مسجد دانست و افزود: مسجد پایگاه رحمت و وحدت، سنگر مقاومت، نماد تمدن اسلامی و کانون هدایت و معنویت است و باید کارکرد واقعی خود را در جامعه حفظ کند.
وی با تبریک سالروز ازدواج پیامبر اکرم(ص) و حضرت خدیجه(س) تأکید کرد: ایجاد زمینه ازدواج آسان جوانان وظیفهای همگانی است و تأخیر در ازدواج و سختگیریهای غیرمنطقی میتواند زمینهساز برخی آسیبها و بزهکاریهای اجتماعی شود.
امام جمعه کنگان با اشاره به روز صنعت دفاعی گفت: تقویت بنیه دفاعی و قدرت بازدارندگی کشور موجب شده است جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و عزت در برابر استکبار ایستادگی کند.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران جنگطلب نیست، اما اگر دشمنان دست به اقدامی علیه کشور بزنند، ملت ایران با تمام قدرت در برابر زیادهخواهی و تجاوز آنان خواهد ایستاد.
محمودی با اشاره به برخی ناهنجاریهای اجتماعی نیز گفت: مردم و مسئولان باید در چارچوب قانون و در حوزه مسئولیت خود، با هنجارشکنیها برخورد کنند.
وی با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای دولت، بهویژه شهیدان رجایی و باهنر و آیتالله رئیسی، آنان را الگوهای شایسته خدمتگزاری به مردم دانست و افزود: هفته دولت فرصتی برای بیان خدمات نظام و نشان دادن کارآمدی نظام دینی است.
امام جمعه کنگان با تقدیر از تلاشهای دولت، بهویژه در دوران جنگ و تأمین کالاهای اساسی، اظهار کرد: تلاش رئیسجمهور و دولتمردان استان و شهرستان شایسته تقدیر است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از دولتها گفت: نقد مسئولان باید منصفانه، مشفقانه و همراه با ارائه راهکار باشد و نباید به تخریب و تضعیف خدمتگزاران مردم منجر شود.
محمودی در پایان با اشاره به تحریمها و جنگافروزیهای دشمنان تصریح کرد: ملت ایران صلحطلب است، اما در برابر عهدشکنی، ظلم و زیادهخواهی دشمنان، قدرتمندانه و عزتمندانه از حقوق و منافع خود دفاع خواهد کرد.
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