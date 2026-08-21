موسوی: مسجد باید پایگاه جذب و تربیت نسل جوان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمد موسوی در خطبههای نماز جمعه اسفراین در مسجد اعظم اسفراین با اشاره به قرار گرفتن در ماه ربیعالاول و سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)، بر ضرورت تقویت ارتباط مردم بهویژه جوانان و نوجوانان با مسجد و معارف اهلبیت(ع) تأکید کرد.
وی با اشاره به پایان ایام محرم و صفر و تشبیه عزاداران امام حسین(ع) به کبوترانی که مدتی در خانهای انس میگیرند، اظهار کرد: همانگونه که کبوتر پس از مدتی ماندن در خانه و بهرهمندی از محبت و غذای صاحبخانه به آن خانه بازمیگردد، امام حسین(ع) نیز در ایام عزاداری دلهای شیعیان را با مکتب خود مأنوس میکند تا پس از پایان این ایام، ارتباط آنان با ارزشهای حسینی ادامه داشته باشد.
امام جمعه اسفراین با تأکید بر جایگاه مسجد در فرهنگ اسلامی افزود: مسجد تنها محل برگزاری نماز نیست، بلکه پایگاه معرفت، تربیت و آرامش انسان است و باید تلاش کنیم مساجد، بهویژه برای جوانان و نوجوانان، به محیطی جذاب و اثرگذار تبدیل شوند.
حجتالاسلام موسوی با اشاره به روایاتی از پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) درباره فضیلت حضور در مسجد گفت: حضور در مسجد و مشارکت در برنامههای آن، انسان را از بسیاری از آسیبها و انحرافات مصون میکند و هر اندازه ارتباط انسان با مسجد بیشتر باشد، بهرهمندی او از برکات معنوی نیز افزایش خواهد یافت.
وی همچنین با اشاره به سیره امام حسن عسکری(ع) در دوران اختناق عباسیان تصریح کرد: دشمنان تلاش داشتند با محدود کردن امام عسکری(ع)، ارتباط ایشان با شیعیان و زمینهسازی برای تولد و ظهور امام عصر(عج) را کنترل کنند، اما امام با ایجاد شبکهای از وکلا و نمایندگان در مناطق مختلف، زمینه ارتباط با شیعیان و استمرار مسیر امامت را فراهم کردند.
امام جمعه اسفراین با تأکید بر اهمیت وحدت مسلمانان گفت: مسلمانان باید در هر نقطهای از جهان با یکدیگر همدل و متحد باشند و اجازه ندهند دشمنان با ایجاد اختلاف و تفرقه، به ملتهای مسلمان و جبهه مقاومت آسیب وارد کنند.
وی با اشاره به ضرورت ایستادگی در برابر دشمنان و ادامه مسیر شهدا افزود: آنچه از مکتب اهلبیت(ع) و شهدا آموختهایم، صداقت در گفتار و اعتقاد، ایستادگی در برابر دشمن و حفظ مسیر مقاومت است و ملت ایران در طول سالهای گذشته در برابر فشارها و جنگ اقتصادی دشمن ایستادگی کرده و امروز نیز با تکیه بر همین روحیه، از این مرحله عبور خواهد کرد.
حجتالاسلام موسوی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسئولان اجرایی، بر ضرورت توجه جدی به مشکلات اقتصادی مردم تأکید کرد و گفت: مردم با حضور و همراهی خود حجت را بر مسئولان تمام کردهاند و مسئولان باید با عمل به وظایف قانونی خود، برای مقابله با گرانی و نابسامانیهای اقتصادی تلاش کنند و اجازه ندهند فشار اقتصادی، سفره مردم را کوچکتر کند.
وی همچنین با اشاره به موضوع حجاب، آن را از مسائل ضروری و واجب فقهی دانست و بر اجرای وظایف قانونی دستگاههای مسئول در حوزه فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.
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