امام جمعه کلاچای: مقاومت مانع تحقق اهداف دشمن شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضازاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بخش کلاچای با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: مذاکره همراه با تهدید، اقدامی غیرعقلایی و در راستای منافع کشور نیست و ملت ایران چنین رویکردی را تحمل نخواهد کرد.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های کشور در جنگ اخیر افزود: در شرایطی که زیرساخت‌های کشور مورد آماج حملات دشمن قرار گرفته و آسیب‌های جدی دیده است، ادامه مذاکره موضوعی عبث و بیهوده خواهد بود.

امام جمعه کلاچای با انتقاد از برخی تبلیغات درباره تنگه هرمز و جبهه مقاومت گفت: برخی افراد با پمپاژ تبلیغات منفی و غیرواقعی تلاش می‌کنند موضوع تنگه هرمز و جبهه مقاومت را برای ملت و نظام هزینه‌زا جلوه دهند، در حالی که این ادعا از اساس مردود است.

رضازاده افزود: کسانی که چنین ادبیاتی را مطرح می‌کنند، به دنبال تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی در جامعه هستند.

وی با تأکید بر اهمیت جریان مقاومت تصریح کرد: اگر امروز جریان مقاومت وجود نداشت، قطعاً فاتحه نظام ما خوانده شده بود.

منافقان درصدد جابه‌جایی حق و باطل هستند

امام جمعه کلاچای در ادامه با اشاره به شگردهای دشمن و منافقان اظهار کرد: منافقان در تقابل حق و باطل همواره تلاش کرده‌اند جای حق و باطل را عوض کنند و این شگرد از صدر اسلام تاکنون ادامه داشته است.

وی نسبت دادن موشک‌باران مدرسه شجره طیبه میناب به سپاه پاسداران را نمونه‌ای از این اقدامات دانست و گفت: این ادعا کاملاً دروغ است.

رضازاده همچنین به ناآرامی‌های دی ماه سال گذشته و آتش‌زدن فروشگاه زنجیره‌ای افق کلاچای اشاره کرد و افزود: دشمن تلاش کرد این اقدام را به نظام منتسب کند، در حالی که چنین ادعایی نیز کاملاً بی‌اساس و دروغ بود.

وی هدف این اقدامات را کشته‌سازی و ایجاد تقابل میان مردم و نظام عنوان کرد.

آمریکا عامل بحران پرداخت حقوق در عراق است

امام جمعه کلاچای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط عراق و پرداخت نشدن دو ماه حقوق کارکنان دولت در این کشور گفت: مسبب اصلی این بحران دولت آمریکاست که منابع مالی عراق را به گروگان گرفته است.

وی هدف آمریکا از این اقدامات را خلع سلاح حشدالشعبی عنوان کرد.

رضازاده همچنین با اشاره به آنچه «پدیده ولنگاری» در کشور خواند، اظهار کرد: متأسفانه رواج بی‌حجابی در کشور به‌صورت محسوس و نمایان دیده می‌شود و سکوت و بی‌اعتنایی مسئولان نسبت به این مسئله قابل توجیه نیست.

وی با طرح ادعای احتمال وقوع «کودتای عریانی» در کشور، بر ضرورت اتخاذ رویکرد سلبی در برخورد با این موضوع تأکید کرد.

امام جمعه کلاچای در پایان با گرامیداشت هفته دولت ابراز امیدواری کرد پروژه‌های بزرگ و ماندگاری در این بخش افتتاح شود تا میزان امید و اعتماد مردم به خادمان نظام افزایش یابد.