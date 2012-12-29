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۹ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۱۹

نوازنی:

200 شاعر آیینی در کنگره شعر عاشورایی البرز شرکت کردند

200 شاعر آیینی در کنگره شعر عاشورایی البرز شرکت کردند

کرج – خبرگزاری مهر: دبیر علمی کنگره شعر عاشورایی از شرکت 200 شاعر آیینی کشور در کنگره شعر عاشورایی البرز و ارسال 800 اثر به دبیرخانه این کنگره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان نوازنی در این خصوص اظها داشت: تاکنون کنگره‌های شعر مختلفی در استان البرز برگزار شده است اما حجم اشعاری که به کنگره شعر عاشورایی البرز ارسال شده، نشان از استقبال بسیار خوب شاعران سراسر کشور از یک کنگره شعر در استان البرز دارد.

وی افزود: تاکنون بیش از 800 قطعه شعر از 200 شاعر آیینی کشور به دبیرخانه کنگره فرستاده شده که برگزاری چنین کنگره‌ای با این وسعت در ده سال اخیر در استان البرز بی‌سابقه است.

دبیر علمی کنگره شعر عاشورایی البرز تصریح کرد: استقبال کم‌نظیر شاعران از این کنگره سبب شد تا انجام مراحل کارشناسی اولیه آثار توسط دو تن از اساتید شعر البرز زودتر از موعد آغاز شود تا به زمان‌بندی کنگره خللی وارد نشود.

نوازنی تاکید کرد: مهلت ارسال آثار به کنگره شعر عاشورایی البرز به علت استقبال فراوان تا 10 دی ماه تمدید شده و شاعران سراسر کشور می‌توانند اشعار عاشورایی خود را از طریق سامانه www.ayini-artalborz.ir ارسال کنند.

کد مطلب 1778583

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