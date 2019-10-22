به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهرابی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران، اظهار کرد: در حوزه هنری استان البرز تلاش شده تا در زمینه شعر آئینی فعالیت های مدونی انجام شود.

وی با بیان اینکه استان البرز ظرفیت های خوبی در زمینه شعر آئینی دارد، افزود: با توجه به پتانسیل های شاعران استان تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد.

معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز گفت: برنامه ریزی شده است که دور جدید فعالیت های شعر آئینی حوزه هنری استانی و ملی به صورت فصلی در حوزه هنری برگزار شود.

مهرابی با اشاره به اینکه در کنار کنگره شعر امام حسن مجتبی (ع) از کتاب این کنگره رونمایی خواهد شد، بیان کرد: از ۵۰۰ آثار ارسال شده به کنگره ۲۰۰ اثر در بخش نهایی قرار گرفت و از این تعداد ۷۱ قطعه آن در کتاب این کنگره به چاپ رسیده است.

وی اضافه کرد: از تعداد آثار چاپ شده در کتاب کنگره شعر امام حسن مجتبی (ع) ۴۸ قطعه با موضوع امام حسن مجتبی(ع) و ۲۳ قطعه آن با موضوع فرزندان این بزرگوار بوده است.

معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز گفت: از قطعات چاپ شده ۲۱ مورد مربوط به شاعران بانو و ۴۵ مورد مربوط به اشعار آقایان بوده است.