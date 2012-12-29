به گزارش خبرنگار مهر، حمید رسایی پیش از ظهر شنبه در همایش حماسه 9 دی در بوشهر اظهار داشت: مردم در این حماسه فتنه و سران آن را از نظام خارج کردند ولی فتنه‌ها هنوز ادامه دارد و امروز نیز با شعارهای جدیدی مانند "انتخابات آزاد" در صحنه حضور دارند.

وی به اتفاقات و دلایل فتنه 88 اشاره کرد و بیان داشت: وقتی همسر موسوی از مردم خواست که در صورت رای نیاوردن موسوی به خیابان بیایند و این موضوع در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، برخی افراد نیز به خیابان‌ها آمدند و چند بانک و سطل زباله و ... را آتش زدند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی افراد مطالب جدیدی را مطرح می‌کنند و تلاش دارند با شعارهای جدید به فتنه‌انگیزی بپردازند ولی به این افراد اعلام می‌کنیم که در صورت ورود مجدد باز هم تودهنی محکمی مانند نهم دیماه سال 88 خواهند خورد.

رسایی به شهادت 23 بسیجی در جریان اتفاقات سال 88 اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در حالی که جریان فتنه بر روی کشته‌های فتنه تبلیغ می‌کردند ولی این شهدا به فراموشی سپرده شدند که خواست فتنه‌گران این فراموشی است و ما باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشیم.

وی به کارها و تبلیغات جریان فتنه در سال 88 اشاره کرد و افزود: برخی رقاصه‌های ایرانی مقیم خارج از کشور با انداختن شال سبز با این جریان همراه شدند و برخی از فتنه‌گران در روز قدس شعارهایی چون "نه‌ غزه نه لبنان جانم فدای ایران" را سر دادند که مورد توجه صهیونیست‌ها نیز قرار گرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به عناصر دخیل در عاشورای 88 و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط این افراد در سخنرانی خاتمی در حسینیه جماران و آئین تشییع منتظری اشاره کرد و گفت: موسوی نیز پس از این حادثه از عوامل ان حمایت کرد و آنها را مردمی خداجو معرفی کرد.

نهم دی سیلی محکمی به سران فتنه و حامیان آنها بود

وی در ادامه نهم دی‌ماه را محاکمه خیابانی سران و رقاصان فتنه در خیابان‌های ایران توصیف کرد و ادامه داد: این حماسه سیلی محکمی برای افرادی بود که به سمت ولایت و رهبری دست درازی کردند.

رسایی این حماسه را تدبیر رهبری دانست و افزود: باید وقایع این روزها را برای مردم به صورت شفاف بازگو کنیم تا مردم به صورت کامل در جریان اتفاقات این روز قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه مردم در نهم دی از اقدامات و عملکرد فتنه‌گران به نقطه جوش رسیدند، اضافه کرد: در این بین افرادی هم بودند که سکوت اختیار کردند و سعی در شبهه افکنی داشتند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود روشنگری‌های رهبری و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها را عاملی برای کاهش شبهات تقلب در انتخابات دانست و افزود: مردم در نهم دی‌ماه کاسه صبرشان لبریز شد و قیام بزرگی را مقابل جریان فتنه و سران آن برپا کردند.