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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۸:۵۱

قیم:

10 درصد آبادانیها از نعمت سواد بی بهره اند

10 درصد آبادانیها از نعمت سواد بی بهره اند

آبادان – خبرگزاری مهر: رئیس اداره سواد آموزی آموزش و پرورش آبادان گفت: فقط 10 درصد افراد بین 10 تا 49 سال این شهرستان از نعمت سوادی بی بهره اند.

سعید قیم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاشهای فراوان صورت گرفته برای جذب این افراد در کلاسهای نهضت سواد آموزی افزود: این در حالی است که در زمان حاضر بیش از 90 درصد مردم شهرستان آبادان با سواد هستند.


قیم اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش مسئولان نظام جمهوری اسلامی، بی سوادی در حال ریشه کنی از سطح جامعه است.

وی تصریح کرد: در زمان حاضر نهضت سواد آموزی به سمت و سوی آموزشهای فرد به فرد و واگذاری کلاسها به بخش خصوصی و با سوادانی که توانایی تدریس را دارند  در حال پیش روی است.

رییس اداره نهضت سواد آموزی آموزش و پرورش آبادان با اشاره به تحقق فرمان امام راحل(ره) مبنی بر اینکه «ایران را سراسر مدرسه کنیم» یادآور شد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا سال 93 موضوع بی سوادی در آبادان به طور 100در صد ریشه کن می شود.
کد مطلب 1779137

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