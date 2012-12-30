20 هزار میلیارد ریال برای طرح جامع سیلاب گلستان نیاز است

عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سالجاری شاهد حوادث تلخی در استان بودیم و در این میان آسیب های زیادی به استان وارد شد و آن هم به علت این بود که سرمایه گذاری های زیر بنایی در این زمینه انجام نگرفته بود.

وی افزود: در این زمینه ما درخواستی را به ریاست مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم و در کمیسیون عمران و بودجه مطرح شد و هئیتی متشکل از دستگاه های اجرایی از جمله معاونت راهبردی، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی و ...وارد استان شدند و بازدید هایی میدانی از میزان خسارتهای استان انجام دادند و موقعیت خطر را مورد بررسی قرار دادند.

وی ادامه داد: در نشستی که در پایان این بازدید برگزار شد مصوبات بسیار خوبی صورت گرفت و طرح جامع سیلاب و حریق در این نشست مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.



امامی ابراز کرد: به نظر می رسد که اگر بتوانیم فضا را در معاونت راهبردی ریاست جمهوری به درستی رصد و پیگیری کنیم موجبات این موضوع فراهم خواهد شد که بتوانیم در بودجه کشور ردیف اعتباری مستقلی را بگیریم و برای پیشگیری و ایجاد زیرساخت ها بتوانیم خسارات و حوادث ناشی از سیل را کم کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: خوشبختانه این نگاه در مجلس و معاونت راهبردی ریاست جمهوری به خوبی تقویت شده است و موجبات لازم فراهم شده است.





