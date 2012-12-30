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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۹:۴۳

امامی در گفتگو با مهر:

20 هزار میلیارد ریال برای طرح جامع سیلاب گلستان نیاز است

20 هزار میلیارد ریال برای طرح جامع سیلاب گلستان نیاز است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: برای اجرای طرح جامع سیلاب 20 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است تا بتوانیم با ایجاد زیرساخت های لازم اصلاح مسیر سیل را داشته و احساس امنیت را برای مردم فراهم کنیم.

عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سالجاری شاهد حوادث تلخی در استان بودیم و در این میان آسیب های  زیادی به استان وارد شد و آن هم به علت این بود که سرمایه گذاری های زیر بنایی در این زمینه انجام نگرفته بود.

وی افزود: در این زمینه ما درخواستی را به ریاست مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم و در کمیسیون عمران و بودجه مطرح شد و هئیتی متشکل از دستگاه های اجرایی از جمله معاونت راهبردی، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی  و ...وارد استان شدند و بازدید هایی میدانی از میزان خسارتهای استان انجام دادند و موقعیت خطر را مورد بررسی قرار دادند.

وی ادامه داد: در نشستی که در پایان این بازدید برگزار شد مصوبات بسیار خوبی صورت گرفت و طرح جامع سیلاب و حریق در این نشست مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

امامی ابراز کرد: به نظر می رسد که اگر بتوانیم  فضا را در معاونت راهبردی  ریاست جمهوری به درستی رصد و پیگیری کنیم موجبات این موضوع فراهم خواهد شد که بتوانیم  در بودجه کشور ردیف اعتباری مستقلی را بگیریم و برای پیشگیری و ایجاد زیرساخت ها بتوانیم خسارات و حوادث ناشی از سیل را کم کنیم.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: خوشبختانه این نگاه در مجلس و معاونت راهبردی  ریاست جمهوری به خوبی تقویت شده است  و موجبات لازم فراهم شده است.
 
 
 
کد مطلب 1779222

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