20 هزار میلیارد ریال برای طرح جامع سیلاب گلستان نیاز است

عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سالجاری شاهد حوادث تلخی در استان بودیم و در این میان آسیب های زیادی به استان وارد شد و آن هم به علت این بود که سرمایه گذاری های زیر بنایی در این زمینه انجام نگرفته بود.
وی افزود: در این زمینه ما درخواستی را به ریاست مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم و در کمیسیون عمران و بودجه مطرح شد و هئیتی متشکل از دستگاه های اجرایی از جمله معاونت راهبردی، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی و ...وارد استان شدند و بازدید هایی میدانی از میزان خسارتهای استان انجام دادند و موقعیت خطر را مورد بررسی قرار دادند.
امامی ابراز کرد: به نظر می رسد که اگر بتوانیم فضا را در معاونت راهبردی ریاست جمهوری به درستی رصد و پیگیری کنیم موجبات این موضوع فراهم خواهد شد که بتوانیم در بودجه کشور ردیف اعتباری مستقلی را بگیریم و برای پیشگیری و ایجاد زیرساخت ها بتوانیم خسارات و حوادث ناشی از سیل را کم کنیم.
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