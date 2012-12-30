به گزارش خبرنگار مهر، این مصوبه هیئت دولت در سال 1385 بارقه ‌ای از امید در دل مردم محروم منطقه ایجاد کرد اما نوع مالکیت و نحوه تملک زمین محل احداث، عدم تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز و مسائل مربوط به سازمان مسکن و شهر سازی استان موجب شده با گذشت شش سال این طرح بلاتکلیف بماند.

بیمارستان 64 تختخوابی تکاب در زمینی به مساحت 30 هزار متر مربع و زیربنای شش هزار و 400متر مربع در چهار طبقه احداث می شود.

برای احداث و بهره برداری از این پروژه 50 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است اما عملیات احداث این بیمارستان طی چندین مرحله متوقف و مجددا از سر گرفته شده که علت کندی روند عملیات اجرایی آن بیشتر متوجه مالکیت زمین و مشکلات حوزه مسکن و شهرسازی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی در آیین آغاز عملیات اجرایی این پروژه گفته بود: این بیمارستان طی مدت سه سال احداث و به بهره برداری خواهد رسید.

امروز با گذشت بیش از شش سال روند احداث آن به کندی پیش می رود و تنها از 60 درصد پیشرفت در عملیات فیزیکی برخوردار است.

استاندار آذربایجان غربی نیز در خصوص اهمیت موضوع برای مردم محروم تکاب در سفر خود به این شهرستان در خرداد ماه سال گذشته طی گفتگویی با تاکید برضرورت شتاب بخشی به تکمیل این بیمارستان گفته بود: بیمارستان 64 تخت خوابی تکاب هر چه سریع تر به بهره برداری برسد و اعتبارات مورد نیاز احداث این بیمارستان باید در اسرع وقت در اختیار مسئولان اجرایی قرار گیرد.

بیمارستان فعلی تکاب فرسوده بود و جوابگو نیست

اولویت دار بودن پروژه مذکور بدان جهت است که به لحاظ رشد جمعیت شهری و روستایی بیمارستان فعلی به دلیل کمبود فضا و قدمت زیاد و نیز فرسوده بودن ساختمان‌ها جوابگوی مراجعان نیست.

یکی از ساکنین شهر تکاب در این زمینه به خبرنگار می گوید: هم اکنون بیمارستان فعلی تکاب با حدود 50 سال عمر، دیگر پاسخگوی نیاز های بهداشتی و درمانی مردم منطقه نیست و نیاز به بیمارستان جدید با فضا و امکاناتی مضاعف احساس می شود.

هادی صالحی افزود: مهمتر از همه به خاطر کمبود امکانات تخصصی کلینیکی و پارا کلینیکی از قبیل سی تی اسکن ، ام آرای و ... و نیز به دلیل نبود پزشکان متخصص در اکثر رشته ها روزانه شاهد اعزام چندین آمبولانس حامل بیماران اورژانسی به شهرهای همجوار هستیم.

وی یادآورشد: این امر علاوه بر خطرات احتمالی جانی که به لحاظ دوری از مرکز و نامناسب بودن راه ها و بعد مسافت در مسیر های زنجان و ارومیه دارد، مشکلاتی را هم برای همراهان بیمار فراهم می سازد.

بیمارستان فعلی تکاب در اوایل دهه 40 احداث شده و علاوه بر قدیمی و فرسوده بودن میزان کاربری آن تا حد بسیار زیادی پایین است این بیمارستان یک ساختمان استیجاری بوده که در تملک شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب نیست و این نیز مشکلی دیگر برای امور مربوط به بهداشت و درمان این شهرستان بشمار می رود.

بیمارستان شهدای تکاب دارای 68 تخت ثابت و فعال است اما بعلت کمبود فضا و نبود تجهیزات پزشکی مورد نیاز و کمبود پزشکان متخصص در این بیمارستان شاخص های بهداشتی و درمانی در حال حاضر در این شهرستان از رشد مطلوبی برخوردار نیست.

نبود بیمارستان مجهز و فضای کافی موجب فقر امکانات بهداشتی و درمانی شده و در این راستا شهروندان و بیماران تکاب را با مشکلاتی از جمله تحمیل هزینه های هنگفت در مراجعه به بیمارستان های شهرهای همجوار مواجه ساخته است، از طرفی دیگر به همین علل در مواقع ضروری بیماران و مصدومان تصادفی و حوادث مختلف از امکانات و خدمات پزشکی مناسبی بهره مند نمی شوند.

یک بیمار بستری شده در بیمارستان فعلی تکاب نیز گفت: با توجه به نامناسب بودن وضعیت بیمارستان فعلی که دل هر مراجعه کننده‌ای را می‌آزارد ضرورت ایجاب می کند که متولیان امور وزارت بهداشت و درمان یا نهادهای متولی ترتیبی اتخاذ کرده که حداقل این پروژه جزو طرح های اولویت دارد محسوب گردد.

سعید محمدزاده ادامه داد: با افتتاح و راه اندازی بیمارستان جدید تکاب بخشی از محرومیت این دیار کاسته ‌شده و مسئولان امر باید دست کم به جان انسان های این منطقه محروم اهمیت قائل شوند.

وی افزود: پروژه هایی کلان تر از بیمارستان 64 تختخوابی تکاب در سایر شهر ها در مدت زمانی کمتر از این به اتمام رسیده و بهره برداری می‌شوند ولی در تکاب طرحی با این اولویت و ضرورت که با زندگی و جان آحاد مردم ارتباط مستقیمی دارد این همه به طول انجامیده است.

احداث بیمارستان 64 تختخوابی تکاب از نیازهای اساسی مردم منطقه است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر روزانه بطور متوسط 350 نفر به بخش های مختلف بیمارستان فعلی تکاب مراجعه می کنند گفت: تعدادی از تخصص های مورد نیاز از جمله داخلی، بیهوشی، جراحی عمومی، رادیولوژی، زنان و زایمان و چشم در بیمارستان شهدا تکاب فعال هستند که با داشتن فضای کافی تعداد این تخصص ها نیز افزایش می یابد.

دکتر علی سعیدی افزود: با توجه به افزایش جمعیت شهرستان تکاب و نیاز به خدمات رسانی مطلوب به شهروندان در حوزه بهداشت و درمان، احداث و تکمیل عملیات اجرایی بیمارستان 64 تختخوابی تکاب از نیاز های اصلی و اساسی مردم این شهرستان محسوب می شود.

وی اضافه کرد: با تکمیل و آغاز بکار بیمارستان جدید مشکل کمبود فضا و تجهیزات بهداشتی و درمانی در تکاب حل می شود و پزشکان متخصص در زمینه های مختلف دراین بیمارستان مستقر و تجهیزات کافی و کاملی در آن نصب و راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: با بهره برداری از این بیمارستان جدید بیماران شهرستان تکاب از خدماتی پزشکی بهتر و بیشتری بهره مند خواهند شد و جذب پزشکان متخصص و تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای تجهیزات پزشکی به سهولت انجام می شود.

وی ابراز امیدواری کرد:عملیات اجرایی احداث بیمارستان 64 تختخوابی تکاب با سرعت انجام گرفته و در موقع مناسب به پایان برسد.

ضرورت و تکمیل سریع بیمارستان جدید تکاب و رفع موانع فرا روی احداث آن نیازی است که با تحقق آن بخش عمده ای از مشکلات مردم این شهرستان حل خواهد شد.

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گزارش: امیر خالق نژاد

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