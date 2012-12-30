فرماندار جدید شهرستان زاوه معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غفاری در جلسه شورای اداری این شهرستان، ضمن بیان رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم ساده زیستی مسئولان، اظهار کرد: مدیران باید سطح زندگی خود را در حد پایین ‌ترین قشرهای جامعه حفظ کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی گفت: اگر مسئولی توان تطبیق خود با امکانات اندک شهرستان‌های کم برخوردار را ندارد، بهتر است از مسئولیت کناره گیری کند.

غفاری ضرورت سکونت مدیران شهرستانی در محل خدمت را نیز یادآور شد و افزود: با توجه به حادثه‌خیز بودن شهرستان‌های استان، اقامت مدیران در محل خدمت خود و حضور به‌ موقع آنان به‌ ویژه هنگام حوادث طبیعی، موجب مدیریت بهتر بحران و تقویت انسجام بیشتر در بین مسئولان و در نتیجه افزایش سرعت امداد رسانی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت استقرار هرچه سریع ‌تر ادارات دولتی در شهرستان زاوه، اظهار امیدواری کرد و گفت: با تحقق این امر، شاهد برگزاری مرتب و کارکرد مثمر ثمر جلسات شورای اداری این شهرستان نوپا باشیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی در ادامه جلسه شورای اداری، با تقدیر از خدمات محمد اسماعیل یعقوب زاده فرماندار سابق، مهدی محمودی را به عنوان فرماندار جدید زاوه معرفی و حکم وزیر کشور را به وی اعطا کرد.

در این جلسه، همچنین فرماندار جدید شهرستان زاوه در سخنان کوتاهی، مردم را ولی نعمت مسئولان دانست و افزود: خدمتگزاران مردم، باید با همت و پشتکار، گره گشایی از مردم و خدمت به آنان را سرلوحه فعالیت خود قرار داده و به این وسیله فرصت خدمتگزاری خود را قدر بدانند.