برق تولیدی نیروگاه زمین گرمایی مشگین شهر بزودی وارد مدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی کوثری ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید دانش آموزان مشگین شهری از این نیروگاه اضافه کرد: این نیروگاه قادر است 50 مگاوات برق تولید کرده و وارد مدار مصرف کند.

وی با بیان اینکه این نیروگاه در ارتفاع دو هزار و 800 متری قله سبلان مطالعه شده و در حال اجرا است، افزود: با آغاز تولید برق و نیز توسعه این طرح می‌توان بخشی از برق مورد نیاز مناطق مختلف را تامین کرد.



برای احداث این نیروگاه بخار، چاه‌هایی با عمق متفاوت 1500 تا 2000 هزار متر حفر شده تا از ذخیره انرژیهای رها شده اطراف کوه سبلان که به صورت بخار می باشد، در جهت تولید برق استفاده شود.



کوثری این نیروگاه را جز مدرن‌ترین نیروگاه‌های کشور و منطقه عنوان کرد و یادآور شد: این پروژه با دانش بومی در حال راه اندازی است و توسط متخصصان داخلی و مهندسان بومی در مشگین‌شهر در حال اجرا است.



وی آغاز روند اجرایی این پروژه را از سال 77 عنوان کرد و بیان داشت: نیروگاه زمین‌گرمایی مشگین‌شهر در سطح خاورمیانه بی‌نظیر است.



ناظر پروژه نیروگاه زمین گرمایی مشگین‌شهر با اشاره به حفر 17 دو هزار متری برای مهار انرژی مورد نیاز تصریح کرد: حداکثر قدرت این نیروگاه ۴۰۰ مگاوات بوده که با تکمیل و توسعه آن می توان به این میزان تولید انرژی دست یافت.

