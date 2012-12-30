حضور پر رنگ ورزش ورامین در "دهه فجر"

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که ظهر یکشنبه با حضور نمایندگان اداره های آموزش و پرورش، ناجا، دانشگاه آزاد اسلامی، هلال احمر و شبکه بهداشت ورامین به میزبانی اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین برگزار شد، برپایی مسابقات مختلف در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین در این نشست بر لزوم برپایی باشکوه مسابقات تأکید کرد و گفت: امیداست با همکاری ادارات، ارگانها و نهادهای شهرستان ورامین بتوان مسابقات ورزشی به مناسبت دهه فجر سال جاری را با شکوه خاصی برپا کرد.

ایجاد تحول عظیم در بخش ورزش کارکنان

محسن حسینی افزود: با دربرگیری مسابقات و همکاری ادارات، می توان تحول عظیمی در بخش ورزش کارکنان ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: با همکاری تنگاتنگ و با دربرگیری سیاستها، اهداف و عدم موازی کاری قطع به یقین برنامه ها به سرمنزل مقصود خواهد رسید.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین ادامه داد: بنابراین نمایندگان حاضر در این جلسه با ارائه برنامه های ورزشی می توانند بر لزوم گسترش فرهنگ ورزشی گام مؤثری بردارند.

گفتنی است، در ادامه این جلسه با توجه به ارائه پیشنهادهای نمایندگان ادارات همچون مهدی چراغی، قاسم ساده وند، محسن اردستانی، ناصر سیری و یاسین خسروبیگی و برنامه های تدوین شده از سوی متولی ورزش وارمین، مسابقاتی همچون دو صحرانوردی، تنیس روی میز در دو بخش آقایان و بانوان، همایش تیراندازی با کمان به صورت خانوادگی، مسابقه دارت، شطرنج، فوتسال آقایان، طناب کشی بانوان و آقایان، همایش کونگ فو کاران و همایش باستانی کاران به مناسبت دهه مبارک فجر در دستور کار قرار گرفت.

همچنین مصوب شد، برای حضور باشکوه در راهپیمایی 22 بهمن ورزشکاران با حضور گسترده خود ارادتشان را به نظام مقدس جمهوری اسلامی همچون گذشته به اثبات برسانند.