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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۰۸

گزارش مهر/

پایان نیمه نخست گهر - راه آهن/ برد شاگردان مایلی کهن در 45 دقیقه اول

پایان نیمه نخست گهر - راه آهن/ برد شاگردان مایلی کهن در 45 دقیقه اول

دورود - خبرگزاری مهر: نیمه نخست دیدار تیم‌های گهر دورود و راه آهن تهران در چارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر با با برتری تیم گهر به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های گهر دورود و راه آهن تهران در نخستین روز از مسابقات هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر از ساعت 14 و 15 دقیقه امروز یکشنبه در ورزشگاه تختی دورود برابر هم به میدان رفتند.

در پایان نیمه نخست این دیدار تیم گهر دورود با نتیجه دو بر یک راه آهن تهران را مغلوب کرد. گلهای تیم گهر را در دقیقه 12 مجید باجلان و امین ترکاشوند در دقیقه 45 و تک گل تیم راه آهن را میرهانی هاشمی در دقیقه 31 به ثمر رساندند.

مجید خمیسی از تیم گهر دورود و حسین پاشایی از تیم راه آهن نیز بازیکنان اخطاری نیمه نخست بودند که در دقایق 18 و 34 بازی با کارت زرد داور مواجه شدند.

قضاوت دیدار تیم‌های گهر دورود و راه آهن تهران بر عهده البرز حاجی پور است و سجاد طوری و حسین ظهیری نیز او را در امر قضاوت یاری می کنند.

این نخستین دیدار خانگی تیم گهر دورود در مسابقات لیگ برتر کشور است که در ورزشگاه تختی این شهر برگزار می شود.

تیم راه آهن با 29 امتیاز در رده ششم و گهر دورود با 10 امتیاز در انتهای جدول مسابقات لیگ برتر قرار دارند.

کد مطلب 1779667

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