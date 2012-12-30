تعرفه واردات مواد اولیه تولید مبلمان بالاست

حسن احمدیان در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه ثبات نرخ ارز تاثیر به سزایی در واقعی شدن نرخ تولیدات خواهد داشت، گفت: از دیگر مشکلات تولیدکنندگان صنعت مبلمان بالا بودن تعرفه واردات نیازهای اولیه این صنعت همچون MDF، نئوپان و یراق‌آلات است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان افزود: تعرفه‌های 30، 20 و40 درصدی برای واردات MDF ، نئوپان و یراق‌آلات و نیز افزایش بیش از حد نرخ محصولات چوبی به دلیل عدم ثبات نرخ ارز از مسؤلان و تصمیم گیران در بدنه دولت است که به منظور حمایت هرچه بیشتر از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعرفه های واردات MDF و یراق‌آلات را حذف کند.

وی با تاکید برحمایت‌های همه جانبه دولت از توسعه صنایع داخلی، تصریح کرد: هم اکنون 90 درصد یراق آلات و 75 درصد MDF از خارج از کشور وارد شده و مابقی از تولیدات داخلی تامین می شود.

احمدیان با اشاره به اینکه تعرفه واردات نوپان نیز باید از20 به 10 درصد کاهش پیدا کند، گفت: اگرمشکل یراق آلات و مواد اولیه حل شود، بخش عمده‌ای از این مشکلات صنعت مبلمان رفع شده و قیمتها منطقی خواهد شد.

وی با مهم خواندن نقش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کنترل،‌ نظارت و حمایت از صنعت مبلمان در زمینه واردات مواد اولیه و کنترل آن در چرخه تولید تا مصرف، اقدام دولت در خصوص جلوگیری از واردات مبلمان را گامی مهم در حمایت تولیدکنندگان داخلی دانست و ‌افزود: این مهم در حالی است که واردات مواد اولیه و تعرفه گذاری ها در این صنعت نیازمند دقت نظر بیشتری است.