https://mehrnews.com/x3cWQL ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۹ کد مطلب 6933683 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۹ تجمع مردم یاسوج در صد و هشتاد و سومین شب اقتدار یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و هشتاد و سومین شب اقتدار و مقاومت برگزار شد. دریافت 149 MB کد مطلب 6933683 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد تجمع شبانه مردم گالیکش در حمایت از همبستگی ملی اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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