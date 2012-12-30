بسیج آموزش همگانی تغذیه سالم در خوزستان آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سومین بسیج آموزش همگانی تغذیه صحیح با تأکید بر تهیه مصرف غذای بومی با ارزش بالا در استان خوزستان همزمان با سراسر کشور آغاز می شود.

این هفته با هدف حساس سازی و افزایش آگاهی تغذیه ای سیاستگذاران، مسئولان و کارکنان مختلف تغذیه ای جامعه در بخش های ذی ربط و افزایش آگاهی تغذیه ای افراد جامعه در مورد اصول تغذیه صحیح با برنامه های متعددی برگزار می شود.

اصلاح نگرش و عملکرد گروه های مختلف جامعه در مورد تغذیه صحیح و افزایش تنوع و تعداد برنامه های صدا و سیما برای ارتقای فرهنگ و سواد غذا و تغذیه از دیگر اهداف بسیج آموزش همگانی تغذیه سالم است.

براین اساس روز اول این هفته به نام سلامت تغذیه با کاهش هزینه ها، روز دوم سلامت تغذیه با ترویج الگوهای بومی و سنتی، روز سوم ارتقاء آموزه های تغذیه ای مناسب اسلامی و ایرانی، روز چهارم تقویت همکاریهای بین بخشی در جهت ارتقاء فرهنگ مصرف غذاهای بومی و سنتی، روز پنجم نقش رسانه های جمعی درترویج غذاهای سنتی، بومی و منطقه ای، روز ششم سلامت تغذیه ای آحاد جامعه با تنقلات و میان وعده های بومی و سنتی و روز هفتم ارتقاء الگوی مصرف تغذیه صحیح در مناسبت های مذهبی نامگذاری شده است.

