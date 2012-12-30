الهام جانشین جوانفکر در شورای نظارت بر صداوسیما/ تقدیر ویژه از جوانفکر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد در حکمی غلامحسین الهام را به عنوان نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب و در نامه جداگانه ای از تلاش های ارزشمند علی اکبر جوانفکر در دوران تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی کرد.

متن حکم رئیس جمهور بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر غلامحسین الهام

سلام علیکم

به استناد اصل 175 قانون اساسی و در اجرای بند 1 ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل مزبور ،جناب عالی را که از تجارب ارزنده در امور رسانه ای برخوردار هستید به عنوان« نماینده رییس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» منصوب می نمایم .

انتظار دارد با اعمال نظارت شایسته بر برنامه های رسانه ملی ،مدیریت سازمان صدا و سیما را در جهت ترویج و تحکیم مبانی دینی ،اخلاقی و هویت ملی و نیز تبیین گفتمان دولت اسلامی یاری دهید و روند امور و تحلیل محتوایی برنامه های رسانه ملی را به طور نوبه ای به اینجانب گزارش نمایید.

تداوم توفیقات شما را در ظل عنایات حضرت ولی عصر (عج) از خداوند متعال مسئلت دارم .

محمود احمدی نژاد

متن نامه قدرانی احمدی نژاد از علی اکبر جوانفکر نیز به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای علی اکبر جوانفکر

سلام علیکم

بدینوسیله از تلاش های ارزشمند جنابعالی در دوران تصدی مسئولیت نماینده «رییس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران »تشکر و قدردانی می نمایم.

امیدوارم این زحمات در پیشگاه خداوند متعال ماجور بوده و نیز در تمام مراحل زندگی در خدمت به مردم عزیز و میهن اسلامی موفق و موید باشید.

محمود احمدی نژاد