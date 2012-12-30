رفع مشکل گاز تعاونی مسکن مهر کاله ضیا آباد اسلامشهر در آینده ای نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین آرام اظهار داشت: متاسفانه مشکلاتی در خصوص وصل گاز واحد های مسکن مهر تعاونی کاله وجود داشت که با هماهنگی بعمل آمده این مشکل به زودی برطرف خواهد شد، لزوم صدور تاییدیه ازسازمان نظام مهندسی ساختمان برای نصب کنتور و اهمیت موضع ایمنی لوله کشی گاز از موانع گاز رسانی به این واحد ها بوده است.

این مسئول عنوان کرد: طی جلسات برگزار شده در این زمینه مقرر شده است نظام مهندسی طی 10 روز از تاریخ 9 دیماه نسبت به بررسی و تایید نقشه های لوله کشی یکصد و ده واحد این تعاونی اقدام کند تا گاز این واحد ها هر چه سریع تر وصل شود، در این راستا با انجام اقدامات لازم و اخذ تاییدیه، مشکل گاز واحدهای این تعاونی بزودی رفع خواهد شد.

برگزاری همایش "جایگاه زبان و ادبیات فارسی در ایران و جهان و نقش معلمان در آموزش آن" در شهریار



همایشی باعنوان "جایگاه زبان و ادبیات فارسی در ایران و جهان و نقش معلمان در آموزش آن" در محل آموزشگاه اندیشه 1 با حضور استاد فرهیخته زبان و ادب فارسی دکتر کزازی و دبیران آموزشگاه اندیشه 1 و سرگروه های درسی از مدارس فاز 1، 2و 3 اندیشه به تعداد 10 مدرسه، برگزار شد.

منتخب برترمولف کتاب سال 69، دکتر کزازی با بیان سخنانی درباره سرزمین ایران اظهار داشت: ایران سرزمین هزاره‌هاست‌، سرزمین فرزانگی‌، نژادگان و آزادگان‌، سرزمین مردمانی است که در درازای تاریخ ایران‌ زمین آوازگر مهر و دوستی بودند‌، سرزمینی که می‌تواند نمونه‌ای بهین و برین باشد و این سخنی است که از بن جان من برمی‌خیزد.

مولف برترین کتاب سال 88 و پژوهشگر برتر سالهای 87 و 88 ضمن تاکید برجایگاه فاخر زبان و ادب فارسی در ایران و جهان، برنقش و جایگاه معلمان اشاره کرده و آنان را نگاهبانان زبان و ادب فارسی خواند، در ادامه این استاد به سوالات دبیران در ارتباط با آموزش زبان فارسی و مشکلات موجود پاسخ داده و راه کارهای عملی در این زمینه ارائه کردند.

برگزاری دروه آموزشی سیستمهای اطلاعات شهری (GIS) در شهرداری نسیم شهر



شهردار نسیم شهر اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته در حوزه معاونت اداری و مالی شهرداری و اهتمام ویژه مدیریت شهری در راستای ارتقای کمی و کیفی خدمات دهی کارکنان شهرداری به شهروندان، همچنین افزایش استفاده از ابزارهای نوین،‌ مانند سیستم اطلاعات جغرافیای GIS، شهرداری نسیم شهر اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کرده است.

جانعلی زاده عنوان کرد: برگزاری این دوره در چار چوب اهداف بلند مدت توسعه و پیشرفت و ارتقای فنی و کیفی و مجموعه مدیریت شهری است و این دوره های آموزشی با بهره گیری از دانش کارشناسان ومتخصصین این شهرداری بوده و با دارا بودن پتانسیلهای موجود، آمادگی همکاری و انتقال دانش فنی و علمی مدیریت شهری و ابزارهای نوین مدیریت مانند سیستمهای جغرافیایی GIS به دیگر نهادها و ادارات شهرستان و استان را دارا است.

همایش جنبش بیداری اسلامی با رویکرد زندگی در اسلامشهر برگزار شد



فرماندار شهرستان اسلامشهر اظهار داشت: ما در حال حاضر در بهترین کشور دنیا زندگی می ‏کنیم، بزرگ ‏ترین مراسم زیارتی و عزاداری و همایش مذهبی، سالی یکبار و با حضور قریب به ۷۰ میلیون نفر در دهه‏ محرم در کشور ما برگزار می‏ شود، ما در کشوری زندگی می کنیم که دست یاری ائمه در همه‏ امور وجود دارد و این از الطاف الهی است.

غلامحسین آرام گفت: انقلاب اسلامی ما الگو گرفته از قیام امام حسین (ع) است و به همین دلیل، انقلاب ما از مسیر اصلی خارج نمی ‏شود، ما نیز خواستار اسلام ناب محمدی هستیم و نه اسلام آمریکایی، این چیزی بود که امام حسین(ع) نیز می‏ خواست، در این زمینه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نیز بارها در منویات خود اشاهر داشته اند که تاثیر مستقیم انقلاب اسلامی بر مردم منطقه بسیار زیاد بوده و هست و مردم منطقه الگوهای خود را از ایران اسلامی گرفته ‏اند.

تقابل آرمانهای انقلاب اسلامی ایران با اهداف شوم استکبار جهانی دلیل توطئه دشمنان است



در ادامه این جلسه دکتر محمد همایون‏ فر، به ‏عنوان کارشناس به ذکر نکات جالب توجه و قابل تأملی پرداخت و با مقایسه‏ تمدن اسلامی و تمدن غربی اظهار داشت: درگیری ایران با غرب درگیری تاکتیکی و سطحی نیست که به ‏راحتی بتوان از آن گذشت، بلکه دعوا، دعوایی اساسی است، سطح دعوا سیاسی و … نیست، مسأله ایدئولوژیک است.

وی افزود: استکبار جهانی بیت‏ المقدس را به عنوان پایتخت حکومت جهانی، و این سبک از زندگی که در دنیا حاکم است (شیوه‏ های خوردن، خوابیدن، علم و تحصیل، شادی و غم و …) را به ‏عنوان سبک غالب زندگی در نظر دارند، آنها 300 سال برای این سبک زحمت کشیده ‏اند، سبکی که ریشه‏ های شیطانی دارد، ما هم سبک خود را داریم، سبکی که هزاران سال قدمت دارد و در مقابل شیوه آن‏ ها قرار گرفته و ایدئولوژی آن‏ ها را زیر سؤال برده است.

این مسئول گفت: تاریخ همواره عرصه تقابل جریان حق و باطل بوده است که یک سر آن ابلیس قرار دارد و رأس دیگر آن انسان کامل، که الان حضرت بقیة‏الله الاعظم است، از آن‏ جا که ایران ظرفیت تمدن سازی دارد و دارای آرمان جهانی است و آرمان ‏های آن‏ ها را هدف قرار داده، آن‏ ها با کشور ما دشمنی می ‏ورزند، اما دشمنان بدانند که هیچگاه به اهداف شوم خود نخواهند رسید.