به گزارش خبرنگار مهر، چندی است تصویربرداری سریال "پیدا و پنهان" با تغییر کارگردان، با حضور شهرام شاهحسینی ادامه پیدا میکند. پیش از این آرش معیریان کارگردان این سریال بود که به دلیل حساسیت مضمون، خبرهای دقیقی از سیر ساخت این اثر منتشر نشده بود.
طبق گفته حسین ترابنژاد سرپرست گروه نویسندگان، داستانهای این مجموعه از منظر متفاوتی به مقوله جاسوسی میپردازند و تلاش شده مضامین امنیتی و جاسوسی به نوعی با زندگی خانوادگی و کاری افراد پیوند داده شود.
طبق برخی اخبار منتشر شده پیش از این، شخصیتهای اصلی این سریال تیم ۳ نفرهای از ماموران اطلاعات هستند که فرامرز قریبیان، امیرحسین آرمان و کوروش سلیمانی نقش آنها را بازی میکنند. این افراد هر بار درگیر پروندههای مختلف اقتصادی، امنیتی، اطلاعاتی و ... میشوند و جدا از درگیریشان با پروندهها، قصههای خانوادگی و مشکلات مخصوص خودشان را دارند.
"پیدا و پنهان" به تهیهکنندگی محمدرضا عباسیان برای گروه علمی ـ فرهنگی مرکزسیمافیلم تولید میشود.
ادامه روند تولید کار در سکوت خبری تا جایی بوده که حتی تغییر کارگردان آن هم رسانهای نشده بود ولی منابع موثق خبرنگار مهر این تغییر را تایید میکنند. اینکه چرا و با چه جزئیات کارگردان "پیدا و پنهان" در میانه راه عوض شده است، مشخص نیست.
