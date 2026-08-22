به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند پیش از ظهر شنبه در آیین بهرهبرداری از طرحهای نهضت ملی مدرسهسازی که به مناسبت آغاز هفته دولت در آموزشگاه رستمزاده شهر سمنان برگزار شد، با اشاره به روند نوسازی و توسعه فضاهای آموزشی استان، از بازسازی مدارس نیازمند نوسازی، تکمیل طرحهای آموزشی نیمهتمام و اجرای برنامههای بهسازی مدارس خبر داد.
وی با بیان اینکه توسعه فضاهای آموزشی از اولویتهای مدیریت استان است، اظهار کرد: در ابتدای این روند، تعدادی از مدارس استان در شرایط نامناسبی قرار داشتند که بازسازی و نوسازی آنها در دستور کار قرار گرفت.
استاندار سمنان با اشاره به پروژههای آموزشی باقیمانده از سالهای گذشته، از جمله برخی مدارس احداثشده در طرح مسکن مهر، افزود: تکمیل این پروژهها در کنار اجرای طرحهای جدید دنبال شده و رویکرد مدیریت استان، حل مسائل و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز دانشآموزان است.
کولیوند نقش خیرین را در پیشبرد طرحهای آموزشی استان مهم دانست و گفت: همراهی خیرین در کنار ظرفیتهای دولتی، زمینه اجرای پروژههای بیشتر و تسریع در تکمیل طرحهای حوزه آموزش را فراهم کرده است.
وی همچنین به اجرای طرحهای نوسازی و بهسازی مدارس اشاره کرد و افزود: علاوه بر ساخت و تکمیل مدارس، نوسازی تجهیزات، سیستمهای گرمایشی و بهبود شرایط فیزیکی مدارس نیز در استان مورد توجه قرار گرفته است.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت فراهم کردن محیط آموزشی مناسب برای دانشآموزان اظهار داشت: مدرسه باید محیطی استاندارد و شایسته برای یادگیری باشد و دانشآموزان در فضایی مناسب، مجهز و متناسب با نیازهای آموزشی تحصیل کنند.
کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتها و اختیارات قانونی را از عوامل پیشبرد برنامههای استان دانست و گفت: مدیریت استان برای حل مسائل و تسریع در اجرای برنامهها، از ظرفیتهای قانونی و اختیارات موجود استفاده خواهد کرد.
وی در پایان با قدردانی از خیرین، مجموعه نوسازی مدارس و دستگاههای اجرایی همراه در اجرای این طرحها، بر تداوم روند توسعه، نوسازی و بهسازی فضاهای آموزشی استان و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای تحصیل دانشآموزان تأکید کرد.
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