به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قاسمی صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان فومن که با محوریت بررسی روند اجرای پایلوت طرح پزشک خانواده در این شهرستان برگزار شد، با قدردانی از حضور مسئولان حوزه سلامت، اظهار کرد: فومن به عنوان یکی از شهرستانهای پایلوت اجرای طرح پزشک خانواده انتخاب شده و همه دستگاههای اجرایی باید برای اجرای مطلوب این طرح پای کار باشند.
وی با اشاره به مزایای اجرای طرح پزشک خانواده افزود: کاهش پرداخت از جیب مردم، افزایش دسترسی به خدمات درمانی، مدیریت بهتر مسیر ارائه خدمات سلامت، شناسایی افراد فاقد پوشش بیمهای و توسعه خدمات غربالگری از جمله مزایای این طرح است و انتظار میرود امکانات مناسبی نیز برای بیمارستان و مراکز بهداشتی شهرستان اختصاص یابد.
فرماندار فومن با بیان اینکه پیشگیری همواره کمهزینهتر از درمان است، به نمونه هایی از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد اشاره کرد و گفت: در یکی از بازدیدها با خانوادهای مواجه شدیم که سرپرست آن در سن ۵۴ سالگی بر اثر سکته قلبی فوت کرده بود. اگر بیماریهای زمینهای مانند فشار خون یا دیابت در زمان مناسب شناسایی و درمان میشد، شاید میتوانستیم از وقوع چنین حادثهای جلوگیری کنیم.
وی با تأکید بر حمایت مدیریت شهرستان از اجرای طرح پزشک خانواده تصریح کرد: به رئیس دانشگاه علوم پزشکی و تیم مدیریتی این دانشگاه اطمینان میدهیم که فرمانداری و دستگاههای اجرایی فومن تمامقد برای اجرای این طرح همکاری خواهند کرد.
تأکید بر وحدت و همدلی در خدمت به مردم
فرماندار فومن با اشاره به مناسبتهای مذهبی و ملی پیش رو، بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی میان مسئولان و مردم تأکید کرد و گفت: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی و بیان اقدامات انجامشده برای مردم است.
وی همچنین با اشاره به جایگاه مساجد در جامعه اسلامی افزود: مسجد تنها محل اقامه نماز نیست، بلکه پایگاه همدلی، تربیت نسل جوان، حل مسائل اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی است و باید از ظرفیت مساجد به شکل مطلوب استفاده شود.
قاسمی با گرامیداشت روز پزشک و تلاشهای جامعه پزشکی و کادر درمان گفت: از زحمات رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، معاونان و مجموعه درمان و سلامت استان و شهرستان قدردانی میکنیم.
تأمین آب کشاورزی؛ اولویت مدیریت شهرستان
فرماندار فومن با اشاره به اهمیت کشاورزی در اقتصاد شهرستان اظهار کرد: فومن حدود ۱۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که بخشی از منابع آبی آن از سد سفیدرود و بخش دیگر از آببندانها تأمین میشود.
وی افزود: سال گذشته با همکاری دستگاههای اجرایی تلاش شد حتی یک متر از اراضی کشاورزی شهرستان نیز به دلیل کمبود آب دچار خسارت نشود و امسال نیز با توجه به کاهش بارندگی، جلسات متعددی با بخشداران، دهیاران و دستگاههای مربوطه برگزار شد.
قاسمی با اشاره به نقش قرارگاه محرومیت زدایی ارتش در لایروبی آببندان ها گفت: برخی آببندان های شهرستان نزدیک به ۳۰ سال لایروبی نشده بودند که با همکاری دستگاههای اجرایی و قرارگاه محرومیت زدایی ارتش عملیات لایروبی آنها انجام شد و خوشبختانه فصل کشاورزی بدون مشکل جدی در تأمین آب پشت سر گذاشته شد.
پیگیری تکمیل پلهای شهرستان
فرماندار فومن در ادامه با اشاره به پروژههای عمرانی شهرستان گفت: تعیین تکلیف پلهای فومن از مطالبات جدی مردم است و پل ورودی شهرستان که سالها بلاتکلیف مانده بود، با پیگیریهای انجامشده وارد مرحله اجرا شده است.
وی افزود: موضوع پل رودبارچیره، پل نئوپان و پل قلعهرودخان نیز در حال پیگیری است و تلاش میکنیم با تأمین اعتبارات مورد نیاز، مشکلات این پروژهها برطرف شود.
قاسمی همچنین به پیگیری تکمیل ساختمان دانشگاه آزاد فومن، بازنگری طرحهای هادی روستایی، تعیین تکلیف برخی روستاهای واقع در محدوده محیط زیست و توسعه زیرساختهای ارتباطی اشاره کرد.
کاهش سرقت و توسعه زیرساختهای روستایی
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای مقابله با سرقت کابلهای مسی گفت: جلسات متعددی در کمیسیون سرقت برگزار شده و با همکاری نیروی انتظامی، سپاه، بخشداران و دهیاران، روند سرقتها در شهرستان کاهش یافته است.
فرماندار فومن همچنین از برنامهریزی برای توسعه کابل خودنگهدار در روستاها خبر داد و گفت: تفاهمنامهای در این زمینه با قرارگاه ارتش در دست اجراست.
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