هیلاری کلینتون به خاطر لخته خونی بستری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، در آزمایشاتی که در پی بیهوشی دو هفته پیش کلینتون صورت گرفته است، پزشکان وجود لخته خونی را در پای کلینتون تایید کرده اند.

هم اکنون وزیر امور خارجه 65 ساله آمریکا در بیمارستان پرسبیترین شهر نیویورک جهت پیگیری معاینات و درمان بستری است.

کلینتون در حدود دو هفته پیش سفر خود به مراکش جهت حضور در کنفرانس دوستان سوریه، جهت پیگیری بحران سوریه، را به خاطر بیماری لغو کرده بود و از آن زمان تا کنون در صحنه سیاست آمریکا حضور نداشته است.

همچنین ده روز پیش شهادت کلینتون در کنگره در مورد حمله به سفارت آمریکا به لیبی و کشته شدن سفیر آمریکا در نتیجه آن، به دلیل بیماری او لغو شد و دو تن از دستیاران کلینتون به جای او در شهادت کنگره حاضر شدند.

پس از کشته شدن سفیر آمریکا در لیبی جمهوری خواهان خواستار حضور کلینتون در کنگره و پاسخگویی او در مورد این حادثه بودند.

برخی از جمهوری خواهان معتقد هستند بیماری کلینتون بهانه ای برای اجتناب از حضور در کنگره و شهادت دادن در مورد حادثه کشته شدن سفیر آمریکا بوده است، این ادعا از سوی وزارت امور خارجه آمریکا رد شده است.