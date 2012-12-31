  1. جامعه
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۴۶

بهره برداری از 108 چشمه سرویس بهداشتی در شمال شرق تهران

بهره برداری از 108 چشمه سرویس بهداشتی در شمال شرق تهران

قائم مقام شهردار منطقه 4 گفت: 108 چشمه سرویس بهداشتی تا یک ماه آینده در محدوده شمال شرق تهران به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین حسینی نژاد در بازدید از پروژه احداث سرویسهای بهداشتی و خانه های اسکان کارگری با اعلام این خبر گفت: توجه ویژه به سلامتی و ارتقاء بهداشت عمومی شهروندان بویژه مسافران از مهمترین اهداف اجرای طرح توسعه سرویسهای بهداشتی در معابر بزرگراهی و بوستانها است و توسعه این اماکن بهداشتی کمک شایانی به کاهش بعضی از ناهنجاریهای اجتماعی خواهد نمود.

وی افزود: در این طرح 11 سرویس بهداشتی در قالب 108 چشمه در نواحی 2،4، 5، 7 و 9 در دستور کار معاونتهای خدمات شهری و فنی و عمرانی قرار گرفت و با بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی رو به پایان است.

حسینی نژاد با اشاره به مکانهای احداث سرویسهای بهداشتی اضافه کرد: تقاطع بزرگراه شهید زین الدین و خیابان استخر با 8 چشمه و 80 درصد پیشرفت فیزیکی و بزرگراه امام علی(ع) خروجی شیان به طرف پارک لویزان با سازه LSF  در دست اقدام قرار دارد.

قائم مقام شهردار منطقه 4 گفت: بلوار استقلال تقاطع خیابان کوهستان، فلکه چهارم تهرانپارس ضلع جنوب، جاده آبعلی- اتوبان بابابی غرب جنب سوله بحران، حکیمیه بلوار بابائیان جنب بوستان ساحل، خیابان هنگام جنب ترمینال تاکسیرانی میدان رسالت، فلکه 4 تهرانپارس ضلع جنوب غربی پارک پلیس، جنب بازیکده خانوادگی، ضلع شمال شرقی و شمال غربی باغ پرندگان محدوده پرندگان گرمسیری از جمله محلهایی است که این سرویسهای بهداشتی در آنها احداث می شود.

حسین نژاد افزود: با بهره برداری از این چشمه ها، تعداد چشمه های احداث شده در منطقه 4 به عدد 509 خواهد رسید.

وی در ادامه از احداث 3 ساختمان مکانیزه اسکان کارگری خبر داد و گفت: تا کنون 9 ساختمان اسکان کارگری در منطقه4 احداث شده است و به منظور رفاه حال کارگران 3 ساختمان دیگر به صورت مکانیزه در سح منطقه احداث خواهد شد.

کد مطلب 1780492

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها