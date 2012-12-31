بهره برداری از 108 چشمه سرویس بهداشتی در شمال شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین حسینی نژاد در بازدید از پروژه احداث سرویسهای بهداشتی و خانه های اسکان کارگری با اعلام این خبر گفت: توجه ویژه به سلامتی و ارتقاء بهداشت عمومی شهروندان بویژه مسافران از مهمترین اهداف اجرای طرح توسعه سرویسهای بهداشتی در معابر بزرگراهی و بوستانها است و توسعه این اماکن بهداشتی کمک شایانی به کاهش بعضی از ناهنجاریهای اجتماعی خواهد نمود.

وی افزود: در این طرح 11 سرویس بهداشتی در قالب 108 چشمه در نواحی 2،4، 5، 7 و 9 در دستور کار معاونتهای خدمات شهری و فنی و عمرانی قرار گرفت و با بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی رو به پایان است.

حسینی نژاد با اشاره به مکانهای احداث سرویسهای بهداشتی اضافه کرد: تقاطع بزرگراه شهید زین الدین و خیابان استخر با 8 چشمه و 80 درصد پیشرفت فیزیکی و بزرگراه امام علی(ع) خروجی شیان به طرف پارک لویزان با سازه LSF در دست اقدام قرار دارد.

قائم مقام شهردار منطقه 4 گفت: بلوار استقلال تقاطع خیابان کوهستان، فلکه چهارم تهرانپارس ضلع جنوب، جاده آبعلی- اتوبان بابابی غرب جنب سوله بحران، حکیمیه بلوار بابائیان جنب بوستان ساحل، خیابان هنگام جنب ترمینال تاکسیرانی میدان رسالت، فلکه 4 تهرانپارس ضلع جنوب غربی پارک پلیس، جنب بازیکده خانوادگی، ضلع شمال شرقی و شمال غربی باغ پرندگان محدوده پرندگان گرمسیری از جمله محلهایی است که این سرویسهای بهداشتی در آنها احداث می شود.

حسین نژاد افزود: با بهره برداری از این چشمه ها، تعداد چشمه های احداث شده در منطقه 4 به عدد 509 خواهد رسید.

وی در ادامه از احداث 3 ساختمان مکانیزه اسکان کارگری خبر داد و گفت: تا کنون 9 ساختمان اسکان کارگری در منطقه4 احداث شده است و به منظور رفاه حال کارگران 3 ساختمان دیگر به صورت مکانیزه در سح منطقه احداث خواهد شد.