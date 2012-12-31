حماسه 9دی معادلات جهانی را بر هم زد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دشتی ظهر دوشنبه در جمع دانش آموزان بسیجی بوشهر به تلاشهای دشمنان برای اثرگذاری فرهنگی بر نوجوانان و جوانان، اظهار داشت: لازم است که دانشآموزان بصیرت کافی را برای مقابله با این تلاشها داشته باشند.
وی با بیان اینکه دشمنان نسبت به ولایت فقیه خیلی حساس هستند، اضافه کرد: استکبار جهانی و دشمنان ما نمیخواهند دانشآموزان نسبت به ولایت فقیه آگاهی داشته باشند زیرا تنها وسیلهای که میتواند نظام اسلامی را در عرصههای مختلف موفق داشته باشد، ولایتمداری است.
جانشین فرمانده سپاه شهرستان بوشهر خاطرنشان ساخت: فتنه گران در سال 88 می خواستند ذهن مردم را درگیر تقلب کنند تا شاید به خواستههای نامشروع خود برسند.
وی در ادامه به نقش حضور مردم در صحنه اشاره کرد و افزود: بصیرت و بینش مردم انقلاب اسلامی ایران باعث شد تا دشمنان و استکبار به اهداف شوم که براندازی نظام بود، نرسند.
دشتی در ادامه بیان داشت: در حماسه 9 دی مردم ایران عمار وار به خیابانها آمدند و مشت آهنین خود را به دهان اهل فتنه وارد آوردند.
جانشین فرمانده سپاه شهرستان بوشهر با تاکید بر خنثی شدن توطئهها و فتنههای دشمنان پس از حضور مردم در صحنه، ادامه داد: حماسه 9 دی با حضور گسترده مردم معادلات جهانی و منطقه رابر هم ریخت.
این آئین به مناسبت هفته بصیرت در مدرسه ام البنین (ع) بوشهر برگزار شد.
