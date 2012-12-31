مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی استان تهران از پنجم تا دهم دی با حضور 578 کشتی گیر از 87 باشگاه و شهرستان استان تهران در 11 دوره برگزار شد.

پس از اتمام این پیکارها، تیمهای دکتر خرمی، کارگران شهید معتمدی، تکاور، شهریار، اسلامشهر و شهید پناهی به ترتیب با 42، 40، 36، 28، 24 و 23 امتیاز عناوین نخست تا ششم تیمی را از آن خود کردند.

اسامی نفرات برتر اوزان مختلف به این شرح زیر اعلام شده است:در وزن 50 کیلو گرممحسن ملکی از تیم تاکسیرانی مقام اول، مهرداد عبدی از تیم سلمان فارسی مقام دوم و علیرضا محمد حسنی از تیم دکتر خرمی و مجید میریانچی از تیم باقرشهر به طور مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

در وزن 55 کیلوگرمرضا سید عزیزی از تیم آبان شهرری مقام اول، پارسا خرازی از تیم شهید پناهی مقام دومو میثم پاداشی از تیم تکاور و حامد زینل شاهی از تیم کارگران شهید معتمدی به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

در وزن6 کیلو گرمابراهیم بیگلری از تیم سلمان فارسی مقام اول، مصطفی میرجعفری از تیم شهریار مقام دوم و سعید فاطمی از باشگاه علی ابن ابیطالب(ع) و میلاد داودی از تیم اسلامشهر به صورت مشترک مقام شو را به دست آوردند.

در وزن66 کیلو گرممجید عبدالرحیمی از اسلامشهر مقام اول، علی شاکری از باشگاه امام علی(ع) مقام دوم و امیرحسین لرستانی و پیمان حقی از تیم کارگران شهید معتمدی به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

در وزن 74 کیلو گرمحمید زرین پیکر مقام اول، شاهین ضعیف تن از تیم شهیدان صبوری مقام دوم و سید مجتبی علوی از تیم انصار و علیرضا محمودپور از تیم تکاور به طور مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

در وزن 84 کیلوگرمحسین شهبازی از تیم کارگران شهید معتمدی، مهدی کاظمی از تیم شهید مرغوبکار مقام دوم و امیر صحرایی از شهریار و محمد علی ریشی از قیامدشت به طور مشترک شوم شدند.

در وزن96 کیلو گرمپدرام جمشیدی از شهریار مقام اول، مهدی جباری از تیم جانبازان مقام دوم و امیر احمدی از تیم تکاور و حاتم علی اکبرزاده از تیم شهید قدوسی به طور مشترک سوم شدند.

در وزن 120 کیلو گرمامین طاهری از تیم ایزد فردوسی مقام اول، امیر امامی از تیم دکتر خرمی مقام دوم و امیرمحمد غفارزاده از تیم تکاور و امیرتقی لو از تیم چهاردانگه به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

اداره ورزش و جوانان شهرستان شمیرانات، مراسم اربعین حسینی را برگزار می کند

اداره ورزش و جوانان شهرستان شمیرانات به مناسبت اربعین حسینی، مراسم ویژه ای را با حضور ورزشکاران، پیشکسوتان و مسئولان ورزش و جوانان تهران برگزار می کند.

امیرحسین پیروانی سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان شمیرانات با اعلام این مطلب، از اقامه عزای سالار شهیدان(ع) در اربعین حسینی خبر داد و گفت: این مراسم، بعد از نماز ظهر روز چهارشنبه 13 دی ماه در محل ورزشگاه شهدای قیطریه در خیابان شریعتی، خیابان موسیوند، خیابان کریمی، روبروی کلینیک بوعلی آغاز می شود و با سخنرانی و ذکر مصیبت اهل بیت(ع) ادامه می یابد.

نرخگذاری تعرفه تجهیزات ورزشی پیست اسکی آبعلی

رئیس هیئت اسکی شهرستان دماوند از تعیین تعرفه امسال تجهیزات پیست اسکی آبعلی در نشستی با حضور مسئولان استانی این رشته ورزشی خبر داد.

فرهاد درویش افزود: براساس شرایط کنونی و امکانات موجود، نرخ تعرفه استفاده کاربران از تجهیزات جدید و به‏ روز ‏شده مجموعه پیست اسکی آبعلی روزانه 20 هزار تومان برای هر فرد تعیین شد.

وی تصریح کرد: البته هنوز پیست اسکی آبعلی به عنوان قدیمی‏ ترین پیست اسکی کشور به طور رسمی راه ‏اندازی نشده و امسال تجهیزات جدیدی مانند دستگاه بالابر و همچنین "تله ‏سیژ" به مجموعه امکانات پیست آبعلی اضافه شده است.