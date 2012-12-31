کیف قاپی دو نوجوان 17 ساله از زنان 206 سوار پشت چراغ قرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گودینی ضمن اشاره به دستگیری دو سارق موتورسواری که در پشت چراغ قرمز در محدوده شرق تهران اقدام به سرقت کیف و وسایل ارزشمند راننده و سرنشنان زن می کردند به تشریح جزئیات پرونده این دو متهم و نحوه دستگیری آنان پرداخت.

وی گفت: مأموران گشت انتظامی این کلانتری در حال گشتزنی در محدوده بلوار ابوذر بودند که مشاهده می کنند راکب و ترک نشین یکدستگاه موتور سیکلت هوندا قرمز رنگ به یکدستگاه خودرو پژو 206 نزدیک شده و ترک نشین پس از پیاده شدن از موتور سیکلت به سمت خودرو که راننده و سرنشین آن دو زن بود رفته و زمانی که راننده در پشت چراغ قرمز تقاطع زمزم و بلوار ابوذر متوقف می شود، درب عقب سمت شاگرد را باز و اقدام به ربودن یک عدد کیف زنانه می نماید و بلافاصله خیابان مذکور را به صورت خلاف جهت‏‏، فرار می کند.

سرهنگ گودینی ادامه داد: به دنبال این موضوع واحد گشت که نظاره گر ماجرا بود، بلافاصله به تعقیب متهمان پرداخته و سارقان که خودروی گشت کلانتری را دیده بودند به سرعت از محل متواری شده و با فرار متهمان عملیات تعقیب و گریز پلیسی آغاز شد و پس از تعقیب و گریزی کوتاه متهمان در خیابان کوثر مقابل کمپ آهنگ با شلیک مأموران زمینگیر و درنهایت دستگیر می شوند.

وی اظهار داشت: متهمان پس از دستگیری مورد بازرسی قرار گرفته و از آنان یک عدد کیف زنانه که حاوی یک میلیون وجه نقد، یک دستگاه گوشی موبایل و یکسری مدارک متعلق به راننده خودرو پژو 206 بود کشف می شود.

کلانتر 132 نبرد با اشاره به اینکه در بازجویی از متهمان که دو نوجوان 17 ساله به نامهای "داود" و "سعید" بودند به جرم خود معترف شدند، اضافه کرد: پس از هماهنگیهای انجام شده مالباخته به کلانتری دعوت و پس از صورتجلسه و شکایت وی، متهمان برای کشف سایر جرایمشان در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

رئیس باند توزیع مواد مخدر یک زن بود

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از دستگیری اعضای یک باند تهیه و توزیع مواد در محدوده خاوران خبر داد و گفت: سرکرده این باند سه نفره یک زن بود.

سرهنگ سعید لیراوی از دستگیری اعضای یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر در محدوده خاوران خبر داد و افزود: سرکرده این باند سه نفر توزیع مواد مخدر یک زن به نام "زینب" بود.

وی بیان داشت: با شکایت تعدادی از شهروندان ساکن محدوده هاشم آباد خاوران در خصوص اقدامات و فعالیتهای چند توزیع کننده مواد مخدر در این محدوده، فعالیت تیمهای عملیاتی مأموران پایگاه چهارم پلیس مبارزه با مواد مخدر برای شناسایی و بازداشت اعضای این باند تهیه و توزیع مواد مخدر آغاز شد.

وی ادامه داد: در تحقیقات انجام شده در این خصوص مشخص شد که سرکرده این باند توزیع مواد مخدر یک زن به نام "زینب" است که با تشکیل این باند اقدام به توزیع مواد مخدر می کند.

سرهنگ لیراوی تصریح کرد: به حضور مقام قضایی ارجاع شد که در نتیجه آن دستور بازداشت متهمان و بازرسی منزلشان صادر و در عملیاتی غافلگیرانه مأموران منزل این متهمان را واقع در هاشم آباد خاوران تحت محاصره و دقایقی بعد این زن متهم و فردی دیگر به نام "محمدرضا" که همدستش بود، بازداشت شدند.

وی اضافه کرد: در بازرسی از منزل مقادیر قابل توجهی مواد مخدر از جمله تریاک و حشیش کشف شد که ضمیمه پرونده شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ عنوان داشت: در حین بازرسی منزل، فردی به نام "حسین" با یک دستگاه خودروی سواری همراه با یک کیسه نایلون مشکی که حاوی 5 کیلو و 100 گرم تریاک بود، وارد منزل شده که با توجه به حضور مأموران سعی کرد از محل بگریزد که موفق نشده و بازداشت شد.

گفتنی است، هر سه متهم دستگیر شده به پایگاه چهارم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ منتقل شده و خودروی متهم سوم نیز به پارکینگ منتقل شد.

کیف قاپان موتورسوار پس از بازداشت به هشت فقره سرقت اعتراف کردند

سرکلانتری سوم پلیس پیشگیری پایتخـت از دستگیری سه کیف قاپ در محدوده میدان انقلاب تهران خبر داد و گفت: این سه متهم در بازجوییهای انجام شده به هشت فقره سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ شهریار بشتام از دستگیری سه کیف قاپ حرفه ای در محدوده میدان انقلاب و خیابانهای منتهی به آن خبر داد و افزود: این سارقان که با موتورسیکلت از شهروندان سرقت می کرد در بازجوییهای انجام شده به هشت فقره سرقت و کیف قاپی اعتراف کردند.

وی افزود: با شکایت تعدادی از شهروندان و اهالی محدوده مذکور که طی ساعات مختلف شبانه روز در این محدوده تردد دارند، مبنی بر اقدامات مجرمانه سه کیف قاپ و سرقت از آنها، اقدامات مأموران یگان های انتظامی کلانتری 148 انقلاب، آغاز شد.

سرهنگ بشتام عنوان داشت: تحقیقات مأموران در این خصوص آغاز شد و طی آن مشخص شد که تمام سرقتها به یک شیوه و توسط سه موتورسوار با دو دستگاه موتورسیکلت انجام می شود که بلافاصله با راهنمایی مالباختگان و شاهدان ماجراهای کیف قاپی، توانستند مشخصات هر سه سارق و وسایل نقلیه آنها را به دست آورده و برای گشتهای انتظامی مستقر در محدوده مذکور ارسال کنند.

وی ادامه داد: تحقیقات ادامه داشت تا اینکه یکی از گشتهای انتظامی این کلانتری سه موتورسوار را هنگام سرقت از یک زن در محدوده نواب شناسایی کرده و برای دستگیری آنها اقدام کرد.

سرکلانتر سوم تصریح کرد: این سه متهم که در حال سرقت کیف یک زن به نام "مونا" بودند، هنگام درگیری و گرفت و گیر با مالباخته بودند که ناگهان مأموران انتظامی رسیده و هر سه را که گمان نمی کردند به این سادگی گرفتار شوند، بازداشت کردند.

وی اضافه کرد: هر سه متهم به نامهای "میلاد"، "امیر" و "مالک" پس از بازداشت به کلانتری منتقل شده و در تحقیقات و بازجوییهای انجام شده به جرایم خود مبنی بر سرقت و کیف قاپی از شهروندان در این محدوده اعتراف و اقرار کردند که با همدستی هم تا کنون هشت فقره سرقت و کیف قاپی کرده اند.

سرهنگ بشتام اظهار داشت: هر سه متهم پس از تکمیل پرونده به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شده و موتورسیکلتهایشان به پارکینگ منتقل شد و این در حالی بود که مالباختگان برای شناسایی سارقان و بازپس دادن اموال مسروقه به کلانتری دعوت شدند.

باند سارقان لوازم خودرو شرق تهران منهدم شد

سرکلانتر ششم پلیس پایتخت از انهدام باند سارقان حرفه لوازم خودرو که در سطح گسترده ای از شرق پایتخت اقدام به سرقت می کردند خبر داد و گفت: از متهمان مقادیر قابل توجه ای اموال مسروقه نیز کشف شده است.

سرهنگ عباس دانشجو افزود: مأموران گشت کلانتری 110 شهدا هنگام گشتزنی در خیابان "پاسدار گمنام" به یک دستگاه خودرو پراید که به صورت چراغ خاموش در حال تردد بوده مشکوک و بلافاصله آن را متوقف می کنند.

وی بیان داشت: مأموران به سرعت پس از توقیف خودرو راننده و سرنشین که دو مرد جوان بودند را دستگیر و مورد بازرسی قرار می دهند و در بازرسیهای به عمل آمده از خودرو دو عدد زاپاس، چهار عدد جک خودرو، هفت عدد باند خودرو، دو دستگاه ضبط خودرو، دوعدد کارت سوخت و آلات و ادوات سرقت کشف می شود.

سرهنگ دانشجو ادامه داد: به دنبال کشف اموال مسروقه مأموران متهمان را برای تحقیقات بیشتر به کلانتری منتقل و تحت بازجوییهای فنی قرار می دهند در خلال بازجوییهای پلیسی متهمان که "علی. د" و "احسان.الف" نام داشتند لب به اعتراف گشوده و اظهار می دارند حدود سه ماه است که در نقاط مختلف نظیر افسریه، بلوار ابوذر، خیابان نبرد، پیروزی، پاسدارگمنام، محلاتی و ...اقدام به سرقت از داخل خودروها می کنم و اموال مسروقه را به سه نفر مالخر به فروش می رسانیم.

وی عنوان داشت: با اعترافات متهمان مراتب به مقام قضایی منعکس و پس از کسب دستور قضایی در خصوص دستگیری و ورود به مخفیگاه متهمین شمارش معکوس برای به دام انداختن آخرین حلقه مجرمانه باند سرقت آغاز شد.

سرهنگ دانشجو اضافه کرد: پس از هماهنگیهای لازم قضایی اکیپی متشکل از مأموران عملیاتی و تخصصی کلانتری 110 شهدا عملیات تعقیب و مراقبت پلیسی را به اجرا گذاشته و موفق شدند مالخران که "مصطفی.ر"، "سعید.الف"و "علی اکبر.م" نام داشتند را دستگیر و در بازرسی از محل کار و منزل آنان 34 دستگاه ضبط خودرو در انواع مختلف، 20 عدد پنل ضبط خودرو، شش حلقه زاپاس خودرو، پنج دستگاه آمپلی خودرو کشف کنند.

وی در پایان با اشاره به حساسیت موضوع تصریح کرد: برای همه متهمان در کلانتری 110 شهدا پرونده مقدماتی تشکیل و بنا به دستور مرجع قضایی برای کشف سایر جرایم آنان و شناسایی مالباختگان در اختیار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار گرفتند.