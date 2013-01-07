اشعار شاعران سوگواره حدیث نینوای بهاباد منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مفیدی در دیدار با فرماندار و امام جمعه شهرستان بهاباد اظهار داشت: در این مراسم از شاعران برگزیده همچنین شاعر پیشکسوت شهرستان تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی افزود: نخستین سوگواره منطقه ای شعر عاشورایی حدیث نینوا با هدف ترویج فرهنگ حماسه حسینی در شهرستان بهاباد برگزار می شود.

مفیدی عنوان کرد: این سوگواره شعر عاشورایی با حضور شاعران استان های اصفهان، فارس، خراسان جنوبی، کرمان و یزد برگزار می شود.

فرماندار بهاباد نیز در این جلسه اظهار داشت: شهرستان دارالولایه بهاباد آمادگی کامل برای گزاری باشکوه این مراسم را دارد.

این مراسم چهارشنبه بیستم دی ماه ساعت 18 در مجتمع فرهنگی هنری ملاعبدالله بهاباد برگزار می شود.

تلاش اداره ارشاد یزد برای اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی بیگانه

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان یزد با اشاره به اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه، گفت: با واحدهای متخلف در این زمینه برخورد جدی می شود.

حسین دشتی افزود: این طرح پس از شناسایی 13 خیابان با عکسبرداری از واحدهای متخلف صورت گرفت.

وی افزود: دراین راستا اداره اماکن نیروی انتظامی برای ضمانت اجرای این کار با اداره ارشاد اسلامی همکاری می کند.

دشتی تصریح کرد: تمام این تلاشها گامی در جهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری است که امیدواریم به صورت صحیح و کامل اجرا شود.

داوران سوگواره شعر عاشورایی حدیث نینوا معرفی شدند

احمدرضا قدیریان، علیرضا احرامیان پور و ذکریا اخلاقی داوری، داوری نخستین سوگواره شعر عاشورایی حدیث نینوا را بر عهده دارند.

دبیری علمی این سوگواره نیز بر عهده حجت الاسلام ذکریا اخلاقی از شاعران برجسته کشوری است.

دبیرخانه این سوگواره همچنین اعلام کرد: 184 اثر از 76 شرکت کننده به دبیرخانه نخستین سوگواره شعر عاشورایی حدیث نینوا ارسال شده است.

نخستین سوگواره شعر عاشورایی حدیث نینوا 20 دی ماه در بهاباد برگزار می شود.

رونمایی از تابلوی بعدازظهر عاشورا در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر یزد

از تابلوی"بعدازظهر عاشورا" اثر سمانه السادات قرشی یکی از دانشجویان رشته نقاشی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر یزد رونمایی شد.

این تابلوی بزرگ که دارای ابعاد 1.5 در دو متر است، توسط این دانشجوی هنرمند به این مرکز اهدا شد.

در ادامه این رونمایی محمدرضا شریفی فرد، مدیر مرکزعلمی کاربردی فرهنگ و هنر یزد ضمن تقدیر و تشکر از این هنرمند، حمایت خود را از برگزاری نمایشگاه های متعدد از آثار دانشجویان نقاشی در سطح استان اعلام کرد.

تمبر یادبود شهدای شهرستان میبد رونمایی شد

در مراسمی از تمبر یادبود شهدای تک فرزند ذکور شهرستان میبد رونمایی و از خانواده های آنان تجلیل شد.

این مراسم تحت عنوان تک ستاره های آسمان با حضور آیت الله اعرافی، فرماندار، شهردار و دیگر مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان در بیت مرحوم آیت الله اعرافی انجام شد.

خانواده های شهیدان رمضانعلی شفیعی، احمد زارعی فرزند محمدعلی، جمال برزگری، فیصل کارگر بیده، محمدرضا زارع فرزند عباس، سید حسن طباطبایی، غلامرضا کارگر، محمدرضا پورخاتمی، محمدرضا کارگر فرزند غلامعلی و محمدرضا ناصحی مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین در این مراسم از سید علی حسینی رکن آبادی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میبد به خاطر تلاش و همکاری با بنیاد شهید و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت قدردانی شد.

نمایشگاه بزرگ کتاب در میبد برگزار شد

نمایشگاه بزرگ کتاب در محل مهدیه شهرستان میبد برگزار شد.

در این نمایشگاه که از طرف انتشارات تلاش برگزار شده است، پنج هزار عنوان در قالب 25 هزار جلد کتاب در زمینه ادبیات داستانی، رمان، مذهبی، سیاسی، شعر، کودک و نوجوان، اجتماعی، تاریخی و کمک درسی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

این نمایشگاه تا 25 دی ماه از ساعت هشت صبح میزبان علاقه مندان به حوزه کتاب و کتابخوانی است.

کتب ارائه شده با 20 درصد تخیف به بازدیدکنندگان ارائه می شود.

54 اثر به بخش مقاله جشنواره مطبوعات یزد ارسال شد

دبیرخانه اولین جشنواره مطبوعات استان یزد اعلام کرد: در بخش مقاله 54 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

این تعداد اثر از 25خبرنگار و نویسنده از 16 نشریه و خبرگزاری ارسال شده است.

دبیرخانه اولین جشنواره مطبوعات استان یزد با اشاره به این تعداد شرکت کننده اعلام کرد: در این بخش از جشنواره یک نفر زن و 24 نفر مرد آثار خود را ارسال کرده اند.

بیشترین آثار ارائه شده در بخش مقاله مربوط به ماهنامه نفس تازه با هفت اثر و نشریه یزد امروز، سلام ابرکوه و مروت اردکان با شش اثر در مرتبه بعدی قرار دارند.

نخستین دوره جشنواره مطبوعات استان یزد همراه با مراسم تقدیر از برگزیدگان به زودی برگزارمی شود.

زمان دقیق این مراسم از سوی دبیرخانه این جشنواره اعلام می شود.