پایان تبهکاری زوج شیشه فروش در شهرری/ دستگیری سارقان مسلح در پیشوا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد منصور زمانی افزود: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور مأموران این یگان هنگام گشت زنی در خیابان "گلستان" عبدالعظیم بودند که متوجه پرسه زدن زن و مرد ی با ظاهری نامناسب شدند.

وی بیان کرد: مأموران بلافاصله برای بررسی موضوع به آنها نزدیک شدند، اما مظنونان به محض مشاهده پلیس فرار را بر قرار ترجیح داده و متواری شدند که با فرار متهمان عملیات تعقیب و گریز پلیسی آغاز شد که طی مسیر کوتاهی مأموران موفق شدند آنها را دستگیر کنند.

سرپرست کلانتری 172 ادامه داد: در بازرسی از وسایل متهمان مقادیر قابل توجه ای شیشه که با لفافه بسته بندی شده بود و دو دستگاه تلفن همراه کشف شد که مأموران متهمان را به همراه اموال مکشوفه برای تحقیقات بیشتر به کلانتری انتقال دادند.

وی در پایان تصریح کرد: با انتقال این زوج به کلانتری آنها مورد بازجویی قرار گرفتند که طی آن مشخص شد متهمان سابقه دارند و چندین مرتبه به اتهام توزیع مواد مخدر بازداشت شده اند،مأموران متهمان را بعد از تکمیل پرونده آنها را برای سیر مراحل قضایی به دادسرا انتقال دادند.

هوشیاری پلیس پیشوا سارقان مسلح به سلاح سرد را ناکام گذاشت

سه سارق مسلح به سلاح سرد که با تهدید به مرگ کودکان خردسال صاحبخانه، اقدام به سرقت طلاجات گرانبهایی به ارزش چهارصد میلیون ریال کرده بودند، دقایقی بعد از سرقت با هوشیاری عوامل گشت کلانتری مرکزی شهرستان پیشوا شرق تهران دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای تدابیر فرمانده انتظامی استان و درخواست شهروندان در خصوص اجرای طرح امنیت محله محور، مأموران کلانتری مرکزی این شهرستان در حال گشتزنی به حرکات راکب و دو ترک نشین یکدستگاه موتور سیکلت تندرو مظنون شده و برای بررسی موضوع به راننده وسیله نقلیه موتوری، دستور توقف دادند.

سرگرد سلمان آدینه وند افزود: موتورسواران بی توجه به دستور پلیس از مسیر انحرافی اقدام به فرار کرده که این امر به تعقیب آنها توسط مأموران گشت کلانتری انجامید و در نهایت دقایقی بعد مأموران موفق شدند، موتورسیکلت را در یکی از خیابانهای اطراف متوقف و هر سه متهم را دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از افراد دستگیر شده 17 عدد النگو و یک گردنبد گرانقیمت کشف و متهمان به کلانتری انتقال یافتند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ارزش تقریبی طلاهای کشف شده در حدود چهارصد میلیون ریال است، ادامه داد: هنگام انتقال متهمان به کلانتری طی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره سرقت به عنف در نزدیکی محل دستگیری متهمان، تحقیقات پلیس وارد مرحله جدیدی شد.

وی بیان داشت: در بازجوییهای به عمل آمده و حضور شاکی مشخص شد، زمانی که فرزندان خردسال شاکی برای خرید از مغازه به بیرون رفته بودند سارقان از باز بودن درب منزل استفاده و همراه با فرزندان وارد خانه شده و با تهدید به مرگ کودکان با استفاده از سلاح سرد اقدام به سرقت طلاجات و زیور آلات شاکی کرده، اما با هوشیاری پلیس دقایقی بعد گرفتار قانون می شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا با بیان این مطلب که نیروی انتظامی مقتدرانه با هنجار شکنان در سطح جامعه برخورد می کند ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک در اسرع وقت آن را با شماره 110 به

دو سوداگر مرگ جنوب پایتخت راهی بازداشتگاه شدند

رئیس کلانتری 170 کهریزک از شناسایی و دستگیری دو توزیع کننده مواد مخدر در بزرگراه خلیج فارس خبر داد و گفت: از خودرو متهمان مقادیر قابل توجه ای شیشه کشف و ضبط شده است.

سروان بایرام علی گوزل زاده افزود: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور مأموران این یگان هنگام گشتزنی در بزرگراه "خلیج فارس" بودند که به سرنشینان یک خودروی سواری پراید نقره ای رنگی که در کناری متوقف شده بود، مشکوک شدند.

وی بیان کرد: مأموران برای بررسی موضوع وارد عمل شده و آنها نزدیک شدند، اما مظنونان به محض مشاهده پلیس فرار را بر قرار ترجیح داد و متواری شد که با فرار مظنونان عملیات تعقیب و گریز پلیسی آغاز شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران طی یک تعقیب و گریز کوتاهی موفق شدند خودرو را متوقف و متهمان را که به صورت پیاده قصد فرار داشتند را دستگیر کنند در بازرسی از خودرو متهمان در کیف دستی که زیر صندلی جاسازی شده بود مقادیر قابل توجه ای شیشه که با لفافه بسته بندی شده بود، کشف شد.

وی تصریح کرد: در بازجوییهای اولیه از متهمان مشخص شد که آنها سابقه دارند و چندین مرتبه به اتهام توزیع مواد بازداشت شده اند که مأموران متهمان را به همراه اموال مکشوفه برای تکمیل پرونده و تحقیقات بیشتر در خصوص جرایم احتمالی دیگر به کلانتری انتقال دادند.

بازداشت سارقان لوازم خودرو در آخرین سرقت

رئیس کلانتری 152 خانی آباد از دستگیری دو سارق لوازم خودرو طی عملیاتی پلیسی در خیابان "لطیفی" خبر داد و گفت: از متهمان تعدادی اموال مسروقه کشف شده است.

سرهنگ خلیل شهبازی افزود: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور مأموران گشت انتظامی کلانتری هنگام گشتزنی در خیابان "لطیفی" محله دولت آباد بودند که به دو نفر که در حال وارسی یکی از خودروهای پارک شده شهروندان بود، مشکوک شدند.

وی بیان داشت: در حالی که مأموران لحظه به لحظه به آنها نزدیک می شدند متهمان به محض مشاهده پلیس فرار را بر قرار ترجیح داده و به سرعت متواری شدند و با فرار متهمان عملیات تعقیب و گریز پلیسی آغاز و در نهایت دقایقی بعد مأموران موفق شدند با اجرای طرح مهار در سطح حوزه استحفاظی آنها را دستگیر کنند.

کلانتر 152 اضافه کرد: در بازرسی از متهمان تعدادی ابزار الات سرقت، یک قبضه چاقو، دو دستگاه تلفن همراه و یک ضبط خودرو کشف شد، آنها پس از دستگیری به منظور انجام تحقیقات پلیسی به کلانتری منتقل و تحت بازجوییهای فنی قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: در بازجوییهای پلیسی از متهمان آنها ضمن اعتراف به سرقت، مشخص شد سابقه دارند و چندین مرتبه به اتهام سرقت بازداشت شده است که مأموران متهمان را بعد از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قضایی به دادسرا انتقال دادند.

سوداگر مرگ ایستگاه مترو "شهید بشتی" در دستان قانون

رئیس کلانتری 104 "عباس آباد" از دستگیری یک توزیع کننده مواد مخدر در ایستگاه مترو "شهید بهشتی" طی عملیاتی پلیسی خبر داد و گفت: از متهم مقادیر قابل توجه ای تریاک کشف و ضبط شده است.

سرهنگ عزت الله معانی افزود: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور مأموران گشت این یگان هنگام گشتزنی در ایستگاه مترو "شهید بهشتی" بودند که متوجه فردی که با ظاهری نامناسب در حال پرسه زدن بود، مشکوک شدند.

وی بیان داشت: مأموران بلافاصله برای بررسی موضوع وارد عمل شده و به او نزدیک شدند، اما مظنون به محض مشاهده واحد گشت فرار را بر قرار ترجیح داده و متواری شد.

کلانتر 104 اضافه کرد: با فرار متهم عملیات تعقیب و گریز پلیسی آغاز شد متهم که برای فرار از دست قانون قصد سوار شدن بر قطار را داشت با سرعت عمل به موقع مأموران موفق نشد و دستگیر شد.

وی در پایان تصریح کرد: در بازرسی از متهم که "احمد" نام داشت، مقادیر قابل توجه ای "تریاک" کشف شد که مأموران متهم را به همراه اموال مکشوفه برای تکمیل پرونده و تحقیقات بیشتر در خصوص جرایم احتمالی دیگر به کلانتری انتقال دادند.