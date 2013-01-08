ثبت 41 وقف جدید امسال در گلستان/ سنتی برای جادوانه شدن

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اوقاف وامورخیریه گلستان پیش از ظهر سه شنبه در دومین همایش وقف و اصحاب رسانه گفت: در 9 ماهه سال جاری حدود 41 وقف جدید داشتیم و74 وقف قدیمی که درسال گذشته انجام شده بود ولی به ثبت نرسیده بود امسال به ثت رسید که جمعا 115 مورد شامل می شود.

حجت الاسلام رئوف سیدنژاد با بیان اینکه برخی وقف ها منفعتی و دارای درآمد است و برخی وقف ها نیز انتفاعی مانند مسجد و حسینیه است اظهارداشت: وقف سنت حسنه در اسلام است ون سبت به آن در آیات وروایات سفارشات بسیاری شده است .

وی افزود: انسانهایی که به دنبال جاودانه شدن هستند و می خواهند بعد از مرگ نیز ازآنها به نیکی یاد شود باید به دنبال سنت حسنه وقف باشند ومختصرترین وبهترین راه برای جاودانه شدن وقف است.



وی بابیان اینکه وقف انسان را ابدی می کند و انسان برای همیشه باقی می ماند اظهار داشت: خیلی از وقف های ما به دوران صفویه بر می گردد، وقف هایی که در صدر اسلام انجام شده است هنوز برخی موقوفات وجود دارند که موقفین از آنها استفاده می کنند.

وقف پاسخی به عطش جاودانه شدن

رئوف سیدنژاد افزود: وقف پاسخی به عطش جاودانه شدن است، اما اکثر مردم فکر می کنند ترویج فرهنگ وقف به عهده اوقاف است ولی این مسئولیت تنها به عهده اوقاف نیست بلکه ترویج این سنت حسنه بر عهده همه مردم است.

وی عنوان کرد: ترویج سنت حسنه وقف تنها به عهده سازمان اوقاف نیست بلکه همه مسلمانان وظیفه ترویج این سنت حسنه را دارند و جایگاهی که وقف دارد در پیشرفت همه ابعاد جامعه موثر است، چرا که با زیاد شدن وقف در جامعه عدالت اجتماعی زیاد می شود وباعث رشد معنوی ومادی جامعه خواهد شد.

وی بیان کرد: ما به دنبال این هستیم با صحیح انجام دادن نیات واقفین پاسخی مثبت به تقاضاهای مردم بدهیم ومردم را به این اطمینان بکشانیم که اگر می خواهند وقفی انجام دهند تنها مرجع قابل اطمینان اداره اوقاف است.

رئوف سید نژاد افزود: بزرگترین کاری که دریک سال گذشته انجام دادیم تغییر ساختار وچارت اداری ادارات اوقاف بود که در گلستان این ساختار پس از 27 سال تغییر کرد.



110 برنامه در بخش فرهنگی اوقاف اجرا می شود

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف وامور خیریه گلستان گفت:110 برنامه به صورت کلان وخرد در بخش فرهنگی اوقاف به عنوان زیر مجموعه این بخش اجرا می شود.

حجت الاسلام حسن دارابی اظهار داشت: برنامه آرامش بهاری از 15 اسفند تا 15 فروردین در امامزادگان ما اجرا می شود واین امامزادگان در این روزهای بهاری آمادگی پذیرش مسافران رابا اتمام امکانات موجود دارند و در بهارکه هیچ ارگانی اعزام مبلغ ندارد اداره کل اوقاف اعزام مبلغ برای امامزادگان دارد.

وی بیان داشت: طرح نشاط معنوی، پوشش اوقات فراغت دانش آموزان وخانواده ها را اجرا می کند ودر این قضیه اوقاف بسیار جدی کار را دنبال می کند.

وی ادامه داد: سوگواره یاس نبوی در ایام شهادت حضرت فاطمه( ص ) وبرگزاری مراسم ضیافت اسلامی درماه مبارک رمضان و ویژه برنامه بصیرت عاشورا در ماه محرم وصفراز جمله دیگربرنامه های فرهنگی ما است.

حجت الاسلام دارابی اظهارداشت: اوقاف درکشور به عنوان میزبان مسابقات قرآنی است و کسانی که می خواهندبه مسابقات بین المللی راه پیدا کنند باید در مسابقات اوقاف شرکت کنند وامسال هم طرح تربیت حافظان وقاریان قرآن هم به برنامه های مااضافه شد.

وی اظهارداشت: وقف؛ ترویج فرهنگ معارف قرآن و معصومین، وقف؛ احیا سنت نبوی و سیره علوی، وقف؛ ولایت و تداوم بیداری اسلامی، وقف؛ اقتصاد افزایش بهره وری موقوفات، وقف؛ عدالت و نیازهای اجتماعی، وقف؛ قطب فرهنگی شدن بقاع متبرکه، وقف؛ بانوان و توسعه احسان ماندگار از جمله عناوین هفته وقف است.