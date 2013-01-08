وزش باد و گرد و خاک در خوزستان/ باران در شهرهای شمالی

بهرام جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زبانه ‌های سیستم کم‌ فشار تا پس فردا نیز در منطقه حکمفرما بوده و در روزهای پنجشنبه و جمعه با حاکمیت زبانه‌های پرفشار شاهد افت محسوس دما در استان خواهیم بود.

وی افزود: از سویی تقویت جزئی خط ناپایدار لایه میانی جو به همراه زبانه کم‌ فشاراز اواسط وقت فردا انتظار ریزش ‌های جوی دیگری را نیز در منطقه فراهم می‌آورد.

جنتی تصریح کرد: امروز نیز سیستم باران‌ زایی که در منطقه حضور دارد فعالیت خود را به شکل بارشهای پراکنده در شمال استان، دامنه‌ های غربی زاگرس و بخش هایی از جنوب استان آشکار خواهد کرد.

وی در پیش بینی 24 ساعته و آینده نگری اظهار کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در قسمتهای شمالی و شرقی با افزایش ابر همراه با بارش‌ های پراکنده، احتمال رعد و برق، وزش باد قابل ‌ملاحظه همراه با گرد و خاک پیش ‌بینی می ‌شود وانتظار تداوم بارش تا اواخر روز پنجشنبه وجود دارد.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی تصریح کرد: وضعیت هوا صاف تا قسمتی ابری همراه با گرد و غبار و خاک و احتمال رگبار، جهت باد شمال غربی تا غربی گاهی جنوب شرقی، سرعت باد 20 تا 35 کیلومتر در ساعت، ماکزیمم سرعت باد 45 کیلومتر در ساعت، ارتفاع موج 60 تا 90 گاهی 130 سانتیمتر و وضعیت دید 2 تا 3 کیلومتر گاهی کمتر از یک کیلومتر پیش بینی می شود.

جنتی افزود: در شبانه روز گذشته آبادان با 23 و دهدز با 3 درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی گفت: حداکثر دمای اهواز به 18 و حداقل به 12 درجه سانتی گراد خواهد رسید.