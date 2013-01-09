اندیشکده زیر نظر چاک هیگل: آمریکا باید ایران را شریک آینده خود در منطقه بداند

به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیلگر روزنامه "واشنگتن تایمز" در مطلبی مدعی شد کارشناسان اندیشکده واشنگتن که زیر نظر "چاک هیگل" نامزد تصدی پست وزارت دفاع آمریکا کار می کنند معتقدند که ایران در آینده به طور طبیعی شریک آمریکا در منطقه خواهد بود و حتی می تواند دارای سلاح هسته ای باشد.

به نوشته این روزنامه، این تیم به رژیم صهیونیستی توصیه می کند با تمام مشکلاتی که با حماس دارد و با وجود اینکه حماس خواستار نابودی این رژیم است، با این گروه صلح کند.

نظرات مذکور در اسناد سیاستهای عمده شورای آتلانتیک که چاک هیگل ریاست آن را بر عهده دارد ذکر شده است که بیانگر فرهنگ سیاسی است که وی از دل آن بیرون آمده است.

به نوشته این روزنامه پرتیراژ آمریکایی، هیگل در زمان ریاست جمهوری بوش پسراز سیاست های رئیس جمهور سابق آمریکا در قبال ایران وعراق بشدت انتقاد می کرد و معتقد بود که آمریکا بدون تعیین پیش شرط باید با ایران مذاکره کند و از جمله کسانی است که با توسل به اقدام نظامی علیه ایران مخالف است.

همچنین این روزنامه مدعی شده است هیگل حتی معتقد است ایران روزی می تواند سلاح اتمی هم داشته باشد.