هنر در آینه قلم خبرنگاران؛ مدیران هنری روز خبرنگار را تبریک گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان سینمایی، مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون امور هنری ارشاد، خانه سینما، مجموعه تئاترشهر، بنیاد رودکی، بنیاد روایت فتح، انجمن سینمای جوانان، مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و مدیر رادیو ایران به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار پیام تبریک ارسال کردند.

پیام تبریک رئیس سازمان سینمایی

در پیام رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی آمده است: «به نام خداوند قلم و آگاهی

سینما، پیش از جان گرفتن بر پرده‌ نقره‌ای، در کلمه و اندیشه متولد می‌شود و رسانه، نگهبان بیدار این زایش مدام است. خبرنگاری فرهنگی، نه تنها یک حرفه برای گزارش رویدادها، که ایستادن در نقطه‌ تلاقی هنر و جامعه است، پاسدار حقیقت، در غبار روزمرگی‌ و هیاهو. قلم یک روزنامه‌نگار، همان دوربینی است که، ناگفته‌ها را ثبت و روایت ها را تکمیل می کند.

در بحبوحه جنگ های تحمیلی اخیر و وقایع تلخ و دردناک و روزهایی که اندوه آن بر جان جامعه و به تبع آن بر پیکره‌ سینمای سایه افکند، این شما اهالی قلم و رسانه بودید که با درکی عمیق از شرایط، مرز باریک میان نقد مشفقانه و تخریب را حفظ کردید. در آن بزنگاه‌های دشوار، رسالتِ واقعی کلمات، التیام‌بخشی، بازآفرینی امید و محافظت از سرمایه‌های فرهنگی در برابر تندباد حوادث بود که شما به درستی بدان وفادار ماندید.

سینمای ایران برای ادامه‌ این مسیر و رسیدن به افق‌های روشن‌تر، پیش از هر بخشنامه و آیین نامه، به درک مشترک و همراهی صادقانه‌ شما نیاز دارد؛ شما که با مسئولیت پذیری و روایت گری، پل اعتماد را میان خانواده‌ سینما و مردم بنا می نهید. حیات و بالندگی صنعت تصویر نه در اتاق‌های دربسته، که در آینه‌ی نقدهای منصفانه و روایت‌های دغدغه‌مندِ شما تضمین می‌شود. سینمای ما، وام‌دارِ قلم‌هایی است که امروز، بی‌لکنت و صریح و دلسوزانه، راه را برای خلق تصاویری ماندگار هموار می‌کنند.

فرارسیدن هفدهم مرداد، روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، منتقدان و نویسندگان شریفِ حوزه‌ فرهنگ و هنر تبریک می‌گویم. امید آنکه در ادامه‌ این مسیرِ دشوار اما پر شکوه دوشادوش یکدیگر، راوی روزهایی روشن‌تر و پرافتخار برای سینمای این مرز و بوم باشیم.»

پیام مدیرکل هنرهای تجسمی

پیام تبریک آیدین مهدی زاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدین شرح است: «هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، فرصتی برای پاسداشت مقام بلند انسان‌هایی است که با قلم و اندیشه، روایتگر حقیقت، دیده‌بان جامعه و حافظ بخشی از حافظه فرهنگی و تاریخی این سرزمین‌اند.

خبرنگار، تنها ناقل خبر نیست؛ بلکه حلقه پیوند میان مردم و مسئولان و یکی از ارکان شکل‌گیری آگاهی و گفتگوی اجتماعی است. این رسالت در حوزه فرهنگ و هنر، اهمیتی دوچندان دارد؛ چرا که روایت هنر، روایت هویت، اندیشه و روح زمانه است.

خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای حوزه فرهنگ و هنر، با نگاه دقیق، نقد مسئولانه و روایت حرفه‌ای خود، نقش ارزشمندی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کشور، حمایت از هنرمندان و تقویت ارتباط میان جامعه و جریان هنر ایفا می‌کنند.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر، فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، عکاسان خبری و اصحاب شریف رسانه، به‌ویژه فعالان رسانه‌ای حوزه فرهنگ، هنر و هنرهای تجسمی، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال برای همه این عزیزان، سربلندی، توفیق، قلمی استوار و نگاهی روشن در مسیر آگاهی‌بخشی، حقیقت‌جویی و اعتلای فرهنگ و هنر ایران اسلامی مسئلت دارم.»

پیام معاون امور هنری

در متن پیام مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: «خبرنگار، فراتر از روایت های حرفه ای رسانه ای، روایتگر فرهنگ و هنر است. هنر، در آیینه‌ رسانه بازتابی صادقانه و ژرف می‌یابد و از مرزهای زمان و مکان فراتر می‌رود و به سرمایه‌ای ماندگار برای جامعه بدل می‌شود.

بی‌تردید، توسعه‌ هنر در گرو روایت آگاهانه‌ خبرنگارانی است که با نگاهی دقیق و مسئولانه، به معرفی استعدادها، تبیین اندیشه‌ها و ترویج ارزش‌های فرهنگی می‌پردازند و این روایت را به حافظه‌ جمعی ملت پیوند می‌زنند. از این منظر، خبرنگاران شریک آفرینش جریان‌های فرهنگی و هنری از مؤثرترین کنشگران در اعتلا و بالندگی فرهنگ و هنر این سرزمین‌اند.

در میانه‌ جنگ‌های تحمیلی اخیر، خبرنگاران حوزه‌ فرهنگ و هنر ثابت کردند راویانِ صرف رویدادهای هنری نیستند؛ بلکه آنها در روزگار بحران، حافظانِ حافظه‌ی فرهنگی ملت‌ بودند. در هنگامه‌ای که آتش جنگ، بیم خاموشی صداها و فراموشی هنر را در پی داشت، خبرنگاران با روایت مقاومت هنرمندان، پاسداشت هویت فرهنگی و ثبت جلوه‌های امید و همبستگی، نقشی فراتر از اطلاع‌رسانی ایفا کردند.

آنها نشان دادند که هنر، حتی در دشوارترین روزها، عاملی بسیار مهم برای حفظ کرامت انسانی، تقدیس وطن، تقویت امید و استمرارِ حیات فرهنگی جامعه است.

روز خبرنگار را فرصتی ارزشمند برای ادای احترام به همه‌ خبرنگارانی می‌دانم که آرامش و آسایش خویش را در مسیر آگاهی‌بخشی به جامعه نثار کردند و در سخت‌ترین شرایط، با سرمایه‌ قلم، اندیشه و تعهد، حقیقت ایران را بر صفحه‌ تاریخ گرامی داشتند.

روز خبرنگار، را به تمامی خبرنگاران، عکاسان خبری، گزارشگران، سردبیران و فعالان شریف عرصه‌ رسانه تبریک می‌ گویم و از تلاش‌های صادقانه و مسئولانه‌ آنها در اعتلای آگاهی عمومی، پاسداری از حقیقت و خدمت به جامعه صمیمانه قدردانی می‌کنم.»

پیام خانه سینما

متن پیام تبریک همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما بدین شرح است: «از تمامی همکاران و همراهانی که با قلمی مسئولیت‌پذیر و نگاهی سینمایی به رشد و غنای گفتمان تصویری در کشورمان کمک می‌کنند، قدردانی می‌کنم؛ از شما که همیشه در کنار دوربین، هنر و تصویر ایران هستید. روز خبرنگار بر شما روایتگران سینما مبارک.»

پیام تبریک تئاترشهر

در متن پیام منتشر شده از سوی مجموعه تئاترشهر آمده است: «به نام خداوند قلم، اندیشه و هنر

خبرنگاران ارجمند و فرهیخته

با سلام و تقدیم ادب

مجموعه تئاترشهر، فرا رسیدن روز خبرنگار را به تمامی شما فرهیختگان ارجمند و گرانمایه که همواره صادق ترین، دلسوزترین و معتبرترین روایتگران عرصه فرهنگ و هنر به ویژه هنر شریف نمایش هستید، تبریک عرض می‌کند.

شما خبرنگاران گرانقدری که در سالیان اخیر به عنوان یکی از اصیل ترین، معتبرترین و دلسوزترین رفیقان تئاترشهر عزیزمان معرفی شده اید. شما که بی تردید آینه داران حقیقی هنر تئاتر بوده و در این سال ها ناب ترین لحظات و رویدادهای این مجموعه را برای همیشه در حافظه تاریخ ثبت کرده اید.

تلاش بی وقفه، راهنمایی ها، انتقادات و حضور موثرتان برای انعکاس دقیق فعالیت ها و حضور هنرمندان ارزشمند و مخاطبان شریف هنرنمایش و صد البته بیان و ارائه دغدغه های آنها، نقشی ارزشمند، کم نظیر و بی بدیل در پویایی صحنه ها داشته و دارد.

قلم شما، برای ما که تلاش می کنیم خدمت‌گزارانی موثر در عرصه تئاتر باشیم، پل ارتباطی محکمی بین هنرمند و تماشاگراست. شما از نگاه ما «نور» صحنه های تئاتر را به اندیشه و خانه های مردم می برید.

از صمیم قلب و با تمام وجود قدردان زحمات شبانه روزی شما خبرنگاران عزیز هستیم و از پروردگار مهربان برای تک تک شما خوبان که قلمتان نور چشم ماست آرزومند سلامتی و توفیق روزافزون در تمام لحظات زندگی تان هستیم.»

پیام تبریک بنیاد رودکی

محمد اله یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، از تلاش حرفه‌ای و مسئولانه خبرنگاران قدردانی کرد که در متن پیام وی آمده است: «به نام خالق فرهنگ و هنر هنر، در لحظه‌ای که بر صحنه می‌نشیند، آغاز می‌شود؛ اما پایان نمی‌یابد. هر نغمه، تصویر و نمایشی، راهی به سوی مخاطب می‌گشاید و رسانه یکی از مهم‌ترین مسیرهای رسیدن هنر به جامعه است. خبرنگاران فرهنگ و هنر با نگاه و روایت خود، به دیده‌شدن آثاری کمک می‌کنند که حاصل ماه‌ها و سال‌ها اندیشه، تمرین و آفرینش هنرمندان است.

در روزگاری که سرعت، فرصت تأمل را کوتاه کرده است، پرداختن به فرهنگ و هنر نیازمند نگاه دقیق، شناخت و مسئولیت‌پذیری است. در روز خبرنگار، از تلاش حرفه‌ای و مسئولانه همه خبرنگاران، نویسندگان، عکاسان و فعالان رسانه‌ای این حوزه قدردانی می‌کنم و برای آنان تندرستی، سربلندی و توفیق روزافزون آرزومندم.»

پیام تبریک بنیاد روایت فتح

بنیاد فرهنگی روایت فتح همزمان با ۱۷ مرداد روز خبرنگار در پیامی این روز را به تمامی اهالی رسانه و فعالان جهاد تبیین تبریک گفت. در بخشی از این پیام آمده است: «در روزگار جنگ روایت‌ها، خبرنگاری رسالتی برای پاسداری از حقیقت است. خبرنگاران متعهد با ثبت حماسه مردم در «جنگ رمضان» و انعکاس بدرقه تاریخی «رهبر شهید»، نشان دادند در خط مقدم جهاد تبیین پایدارند. بنیاد روایت فتح با ادای احترام به شهدای رسانه و شهید آوینی، از مجاهدت‌های اهالی خبر قدردانی می‌کند.»

انجمن سینمای جوانان ایران

پیام تبریک روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران بدین شرح است: «روز خبرنگار، فرصتی است برای قدردانی از شما که با نگاه دقیق، قلم مسئولانه و روایت‌های‌تان در سینمای کوتاه ما را همراهی می‌کنید. همراهی و نگاه حرفه‌ای شما، برای ما در «انجمن» ارزشمند است و بی‌شک بسیاری از اتفاق‌های خوب سینمای جوان، بدون روایت شما دیده و شنیده نمی‌شد.

روز خبرنگار مبارک؛ به امید اینکه همچنان با قلم و دوربین‌تان، روایتگر اتفاق‌های خوب و جریان‌ساز سینمای ایران باشید.»

پیام مدیر عامل مرکز گسترش

محمد حمیدی مقدم دبیر بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» و مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با تبریک روز خبرنگار، از شباهت مستندسازی و خبرنگاری نوشت. در این متن نوشته شده است: «اطلاع رسانی در جهان امروز، با وجود سرعت و روش‌های نو، درگیر قلب واقعیت و جذب مخاطب به هر شیوه است. سینمای مستند می‌کوشد با ثبت واقعیت، روایت‌های آمیخته با اشتباه و ناراستی را پشت سر بگذارد و به واقعیت و پس از آن حقیقت نزدیک شود. این نقطه اشتراک سینمای مستند و خبرنگاری است، فرا رسیدن روز خبرنگار، بر همه فعالان رسانه که می‌کوشند انعکاس واقعیت و صدای بی‌صدایان باشند، فرخنده باد.»

پیام مدیر رادیو ایران

سید مرتضی کاظمی دینان مدیر شبکه رادیویی ایران در پیام تبریکی نوشته است: «خبرنگاران و گزارشگران رادیو، صدای رسای جامعه و پل ارتباطی صادق میان مردم و مسئولان هستند. هفدهم مرداد تنها یک بهانه و فرصتی مغتنم است تا از کسانی که با تعهد، تخصص و عشق، رویدادها را با امانتداری روایت می‌کنند و همواره در خط مقدم روشنگری قرار دارند، صمیمانه سپاسگزاری کنیم.

سرعت، دقت و اخلاق‌مداری از ویژگی‌های بارز خبرنگاران رادیو ایران است که همواره تلاش کرده‌اند با تولید محتوای غنی و گزارش‌های میدانی مؤثر در شرایط مختلف، اعتماد شنوندگان فهیم این شبکه را جلب و حفظ کنند.»