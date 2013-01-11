جلوگیری از انتشار آلاینده ها بهترین شیوه حفاظت از هوای پاک است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین کاظمی در نشست ستاد هماهنگی برنامه های هفته هوای پاک اعلام کرد: بهره مندی از هوای پاک حق همه مردم است و در این راستا همه باید تلاش کنند.

وی هدف از برگزاری این نشست را فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی در راستای اهداف زیست محیطی در هفته هوای پاک عنوان کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام تاکید کرد: جشن هوای پاک، نشست هم اندیشی با صاحبان صنایع، جلوگیری از فعالیت واحدهای آلاینده هوا و بازدید از وضعیت سامانه های گرمایشی در مجتمع های اداری، صنعتی، مسکونی و تجاری استان در هفته هوای پاک در ایلام اجرا می شود.

500 میلیارد ریال برای ایجاد مشاغل کوچک مددجویان کمیته امداد در ایلام اختصاص یافت

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام گفت : 500 میلیارد ریال امسال در این استان برای ایجاد مشاغل کوچک مددجویان مورد حمایت این نهاد اختصاص یافته است.



علی حسین احمدی اظهارداشت: این اعتبار بیشتر برای توانمندسازی و اشتغال افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی و کمک به رونق تولید در استان هزینه می شود.

وی افزود: دولت درصدد است که با حمایت از افراد توانمند زیر پوشش نهادهای حمایتی از ظرفیت آنها در بخش تولید بهره گیرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) ایلام تاکید کرد: بحث مهارت آموزی افراد زیر پوشش با همکاری فنی و حرفه ای استان پیگیری شده که در قالب آموزش های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اجرا می شود.

احمدی ادامه داد: 80 درصد نیروهای مستعد کار زیر پوشش کمیته امداد ایلام از مهارت و تخصص لازم برخوردار نیستند.

کاشت غلات در شیروان چرداول پایان یافت

مدیر جهاد کشاورزی شیروان چرداول گفت: کاشت محصول غلات در این شهرستان پایان یافت.

علی نظری کرد: کاشت غلات در سطح 34 هزار و 700 هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان به پایان رسید.

وی افزود: 19 هزار و 50 هکتار از این میزان سطح زیر کشت به گندم دیم، هفت هزار و 350 هکتار به گندم آبی و هشت هزار و 200 هکتار به کاشت جو اختصاص داده شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شیروان پرداول تاکید کرد: کاشت مکانیزه غلات در سال های گذشته در مقایسه با سال های قبل افزایش چشمگیری داشت است.

17 طرح در کارگروه توسعه کشاورزی مهران تصویب شد

سرپرست فرمانداری مهران گفت: 17 طرح کشاورزی با اعتبار 45 میلیارد ریال در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی این شهرستان به تصویب رسیده است.

عباس نصرالهی در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان مهران اظهار کرد: این طرح‌ها شامل سه طرح آب و خاک، دو طرح تولید گیاهی و 12 طرح تولید دامی است که سبب تثبیت اشتغال 20 نفر می‌شود.

وی بیان داشت: از نخستین جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی در شهرستان مهران تاکنون 368 طرح مصوب شده است.

وی ادامه داد: این تعداد طرح با 445 میلیارد ریال اعتبار در جلسه های ستاد اجرایی توسعه کشاورزی شهرستان به تصویب رسیده که گامی مهم برای توسعه منطقه و جذب جوانان مستعد است.

توزیع تابلوهای خوشنویسی پیامبر

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد ایلام گفت: تابلوهای خوشنویسی مزین به نام پیامبر اکرم (ص) در استان تهیه وتوزیع شد.

ججت الاسلام علی چراغی پورافزود: این تابلوهای خوشنویسی به تعداد دو هزار در مساجد و مراکز فرهنگی استان توزیع شد.



وی بیان داشت: خوشنویسی این تابلوها از سوی استاد علی اشرف صندوق آبادی هنرمند برجسته و صاحب سبک ایلامی با بهره گیری از شیوه های هنری و دینی نگارش شده است.



وی اظهار داشت: این آثار هنری دربردارنده اشعاری در ستایش پیامبر بزرگ اسلام (ص) و نام مبارک ایشان با خط نستعلیق پدید آمده است.



چراغی پور هدف از تهیه و پخش این تابلوها را ارج نهادن به شخصیت والای پیامبر بزرگ اسلام (ص)، ایجاد بستر مناسب برای رشد معنوی جامعه و ترویج شعائر اسلامی، آشنایی بیشتر با سیره رفتاری و اخلاقی نبوی برشمرد.