به گزارش خبرنگار مهر، آکادمی اسکار عصر دیروز فهرست نامزدهای این جایزه سینمایی را در بخش‌های مختلف اعلام کرد و همانطور که پیش‌بینی می‌شد فیلم ضدایرانی "آرگو" در بخش‌های مختلف نامزد دریافت جایزه شده است.

این فیلم در بخش‌های بهترین فیلم، بهترین موسیقی، بهترین تدوین صدا، بهترین صداگذاری، بهترین تدوین، بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگر مرد مکمل نامزد شده است.

"آرگو" به کارگردانی بن افلک با نگاهی کوتاه به تاریخ، ابتدا به دهه‌های قبل از سال 1979 برمی‌گردد و حمایت دولت آمریکا از محمدرضا پهلوی را به تصویر می‌کشد و سپس به ماجرای تسخیر سفارت آمریکا و عملیات نجات کارمندان آن وارد می‌شود.

این فیلم داستان گروگان‌گیری شش عضو سفارت آمریکا و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان خط امام در ایران است.

این 6 عضو به طور مخفیانه از آنجا فرار می‌کنند و به سفارت کانادا پناه می‌برند. سپس توسط نقشه سی آی ای از طریق یکی از ماموران آن به نام تونی مندز نجات پیدا می‌کنند و با هویت جعلی کانادایی از خاک ایران خارج می‌شوند.

ماجرای فریبکاری آمریکایی‌ها اینگونه رقم می‌خورد که تونی مندز برای فرار از ایران دست به یک دروغ بزرگ می‌زند. او با نوشتن یک سناریوی سیاسی خود را در قالب یک کارگردان برای ساختن فیلمی به نام آرگو جا می‌زند که به همراه دو همکار خود به ایران سفر ‌کرده‌اند.

همکاران تونی مندز (بن افلک)، جان چمبرز (جان گودمن) و لستر سیگل (آلن آرکین) هستند که مثلا به عنوان دستیاران فیلم‌سازی به همراه او وارد خاک ایران شده‌اند.

این فیلم که با سرمایه‌گذاری بالایی ساخته شده است از ساختار و تکنیک خوبی برخوردار است و از این طریق سعی دارد محتوای دروغین خود را به ذهن مخاطب دیکته کند.

این فیلم بخشی از تاریخ ایران و انقلاب اسلامی در دهه 50 شمسی را تحریف کرده و متناسب با خواسته و نگاه آمریکایی‌ها روایت می‌کند.

با توجه به اینکه این فیلم در دو بخش مهم بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه اقتباسی نامزده شده است امکان برگزیده شدن آن بالا رفته است. البته بن افلک در بخش بهترین فیلم باید با کارگردان‌های مهمی چون میشاییل هانکه رقابت کند.